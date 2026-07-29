Investoren-Pläne der FIFA: Watzke sieht „Grenze überschritten“

SID 29.07.2026 • 10:19 Uhr Der DFB-Vizepräsident kritisiert den Weltverband scharf.

DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke hat die Pläne des Fußball-Weltverbandes FIFA, Teile der Weltmeisterschaft an private Investoren abzutreten, scharf kritisiert. „Viele im europäischen Fußball sehen die Pläne der FIFA als absoluten Angriff auf den Fußball an. Diese Haltung teile ich“, sagte der Vizepräsident des UEFA-Exekutivkomitees im Gespräch mit dem kicker: „Hier wird eine Grenze überschritten.“

Die Einigkeit unter den Mitgliedsverbänden der Europäischen Fußball-Union (UEFA) in dieser Sichtweise sei groß, betonte Watzke, „das haben mir mehrere Gespräche gezeigt, die ich in den vergangenen Tagen mit Aleksander Ceferin (Anm. d. Red.: UEFA-Präsident) und anderen Kollegen geführt habe.“ Weiter führte der Funktionär aus: „Bei der WM standen sechs europäische Teams im Viertelfinale und drei im Halbfinale. Wenn sich der europäische Fußball geschlossen gegen die Pläne wehrt, hat das sehr viel Gewicht.“

Die UEFA hatte bereits zuvor in einem Statement davon gesprochen, dass eine „Grenze überschritten“ werde: „Die UEFA nimmt diese Angelegenheit äußerst ernst. Das sollten auch alle nationalen Fußballverbände tun“, teilte der Verband mit. „Die Seele und die Führung des Fußballs sind keine Vermögenswerte, mit denen gehandelt werden darf – insbesondere dann nicht, wenn völlig intransparent ist, wer finanziell davon profitiert. Keiner von uns besitzt den Fußball. Es ist nicht an der FIFA, ihn zu verkaufen.“ Laut Sky, ESPN und Bloomberg soll bei der UEFA noch in dieser Woche eine Dringlichkeitssitzung abgehalten werden, bei der auch über einen möglichen Boykott der Weltmeisterschaft gesprochen werden soll.