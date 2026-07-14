Korruption? Ex-Nationalspieler verhaftet

SID 14.07.2026 • 18:37 Uhr Der frühere kroatische Fußball-Nationalspieler Dario Simic wird am Dienstag in Zagreb in Untersuchungshaft genommen. Sein Anwalt weist die Vorwürfe zurück.

Der frühere kroatische Fußball-Nationalspieler Dario Simic ist am Dienstag in Zagreb verhaftet worden. Die Festnahme sei im Rahmen einer Anti-Korruptionsoperation im Zusammenhang mit der Erschließung eines Campingplatzes erfolgt, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Demnach ist gegen drei kroatische Staatsbürger ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Sie stehen im Verdacht, „eine unrechtmäßige Genehmigung zur Inbetriebnahme eines Campingplatzes ausgestellt zu haben“, so die Staatsanwaltschaft. Zudem werde den drei Personen „Amtsmissbrauch und Überschreitung der Amtsbefugnisse sowie Anstiftung zu einem solchen Missbrauch“ vorgeworfen.

Lokale Medien veröffentlichten Fotos von Simic, der mit Handschellen aus einem Polizeifahrzeug aussteigt. Sein Anwalt Ivan Stanic wies die Vorwürfe als unbegründet zurück. Sein Mandant habe „niemals eine rechtswidrige Handlung begangen“.

100 Länderspiele für Kroatien

Allerdings hatten bereits 2024 Behörden in Tisno, wo sich der Campingplatz befindet, Beschwerden gegen Simic wegen angeblich illegaler Bautätigkeiten in einer geschützten Küstenzone eingereicht.

Simic hatte 2008 seine Karriere in der Nationalmannschaft beendet, nachdem er als erster Kroate 100 Länderspiele absolviert hatte. Der Verteidiger erreichte mit Kroatien bei der WM 1998 den dritten Platz, im Viertelfinale hatte das Team Deutschland ausgeschaltet. Der heute 50-Jährige spielte im Klub unter anderem für Inter und die AC Mailand, mit der er zweimal die Champions League gewann.