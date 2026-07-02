Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM 2026
FUSSBALL
TENNIS
TRANSFERMARKT
BUNDESLIGA
TOUR DE FRANCE
FORMEL 1
DARTS
WM-HIGHLIGHTS
BASKETBALL
HANDBALL
US-SPORT
MEHR
Mehr
Fußball>

Mögliche Russland-Rückkehr: FIFA erntet EU-Kritik

Russland-Rückkehr? FIFA erntet Kritik

Hintergrund ist die Entscheidung der FIFA, Russland die Teilnahme an der U15-Weltmeisterschaft im Oktober zu erlauben.
Während des WM-Sechzehntelfinals zwischen Belgien und dem Senegal wird diese Flitzer-Szene detailliert analysiert.
SID
Hintergrund ist die Entscheidung der FIFA, Russland die Teilnahme an der U15-Weltmeisterschaft im Oktober zu erlauben.

44 Abgeordnete des Europäischen Parlaments haben den Fußball-Weltverband FIFA wegen der geplanten Rückkehr russischer Nationalteams in Wettbewerbe auf Jugendebene kritisiert. „Wir fordern die FIFA dringend auf, sich für den Frieden einzusetzen und nicht den Aggressor – Russland – zu besänftigen“, heißt es in einem Brief an FIFA-Boss Gianni Infantino, der der US-Zeitung Politico vorliegt.

Hintergrund ist die Entscheidung der FIFA-Spitze, Russland die Teilnahme an der U15-Weltmeisterschaft zu erlauben, die im Oktober in Aserbaidschan stattfindet. Obwohl russische Nationalmannschaften und Vereine seit 2022 vom internationalen Fußball ausgeschlossen sind, hat die FIFA den nationalen Verband nie suspendiert.

Bedingungen für Russland-Rückkehr klar

Russland dürfe erst wieder zu FIFA-Wettbewerben zugelassen werden, wenn es Friedensverhandlungen mit der Ukraine aufnehme, „eine Waffenruhe vereinbare“ und der Rückführung von Kindern zustimme, die aus ukrainischen Gebieten verschleppt wurden, heißt es in dem Brief weiter.

Bei der Ankündigung der ersten U15-WM der Geschichte hatte die FIFA erklärt, das Turnier stehe allen Verbänden offen. Russland wertete die Erklärung umgehend als Einladung zur Rückkehr. „Wir begrüßen die Entscheidung der FIFA, der russischen Nationalmannschaft die Teilnahme an der U15-WM zu gestatten. Dies ist ein wichtiger Schritt, um russische Mannschaften wieder in den internationalen Sport zu integrieren“, schrieb der russische Sportminister Michail Degtjarjow in den sozialen Medien.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite