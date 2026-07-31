Ex-Profi Dante muss weiter auf sein erstes Erfolgserlebnis als Cheftrainer des FC Bayern II warten. Die junge Mannschaft des einstigen Münchner Publikumslieblings verlor am Freitag in der Regionalliga bei Wacker Burghausen 0:2 (0:2) und steht nach zwei Spieltagen noch ohne Punkt und Tor im Tabellenkeller.
Nächste Pleite: Dante verliert mit Bayern II in Burghausen
Inklusive Testspiele war Brasilianer im sechsten Spiel die sechste Niederlage.
Nächste Niederlage für Dante
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Insgesamt war es für den 42 Jahre alten Brasilianer im sechsten Spiel als Trainer die sechste Niederlage, nachdem zuvor auch alle Testspiele misslungen waren. Dabei stehen den nur zwei eigenen Treffern gleich 16 Gegentore gegenüber.
Am kommenden Wochenende bekommt es die Elf des früheren Verteidigers, der mit den Profis des FC Bayern 2013 das Triple aus Champions League, Meisterschaft und DFB-Pokal gewann und in der vergangenen Saison noch für OGC Nizza spielte, mit dem 1. FC Schweinfurt 05 zu tun.