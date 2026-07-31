Nächste Pleite: Dante verliert mit Bayern II in Burghausen

SID 31.07.2026 • 20:57 Uhr Inklusive Testspiele war Brasilianer im sechsten Spiel die sechste Niederlage.

Ex-Profi Dante muss weiter auf sein erstes Erfolgserlebnis als Cheftrainer des FC Bayern II warten. Die junge Mannschaft des einstigen Münchner Publikumslieblings verlor am Freitag in der Regionalliga bei Wacker Burghausen 0:2 (0:2) und steht nach zwei Spieltagen noch ohne Punkt und Tor im Tabellenkeller.

Insgesamt war es für den 42 Jahre alten Brasilianer im sechsten Spiel als Trainer die sechste Niederlage, nachdem zuvor auch alle Testspiele misslungen waren. Dabei stehen den nur zwei eigenen Treffern gleich 16 Gegentore gegenüber.