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Paket-Fauxpas: 500 Tickets für Tasmania-Spiel verschwunden

500 Tickets für Spiel verschwunden

Weil Tasmania Berlin noch keine digitalen Tickets hat, müssen Fans auf Abendkassen setzen.
2000 Gästekarten gingen beim Versand verloren
2000 Gästekarten gingen beim Versand verloren
© Michael Hundt/SID/Michael Hundt / AFP
SID
Weil Tasmania Berlin noch keine digitalen Tickets hat, müssen Fans auf Abendkassen setzen.

500 Gästekarten für das Regionalliga-Heimspiel von Tasmania Berlin gegen den Drittliga-Absteiger Erzgebirge Aue sind spurlos verschwunden.

„Keiner weiß, wo das Päckchen ist. Wir haben es in Richtung Geschäftsstelle der Auer abgegeben, es gibt eine Unterschrift für die Annahme – und trotzdem ist es verschwunden“, sagte der Tasmania-Vorsitzende Almir Numic dem kicker.

Der reguläre Vorverkauf für die Gäste wurde folgerichtig abgesagt. Stattdessen werden am Spieltag vier Abendkassen zur Verfügung stehen. Sollten die Tickets doch noch irgendwo auftauchen, sind sie ungültig. Ab der Rückrunde will Tasmania auf digitalen Kartenverkauf umstellen.

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