Paket-Fauxpas: 500 Tickets für Tasmania-Spiel verschwunden

SID 27.07.2026 • 14:58 Uhr Weil Tasmania Berlin noch keine digitalen Tickets hat, müssen Fans auf Abendkassen setzen.

500 Gästekarten für das Regionalliga-Heimspiel von Tasmania Berlin gegen den Drittliga-Absteiger Erzgebirge Aue sind spurlos verschwunden.

„Keiner weiß, wo das Päckchen ist. Wir haben es in Richtung Geschäftsstelle der Auer abgegeben, es gibt eine Unterschrift für die Annahme – und trotzdem ist es verschwunden“, sagte der Tasmania-Vorsitzende Almir Numic dem kicker.