Rose-Team fertigt Augsburg ab

SID 30.07.2026 • 19:09 Uhr Der frühere Bundesligacoach gewinnt mit seiner Mannschaft gegen den FCA. Ein weiterer deutscher Gegner wartet noch in der Vorbereitung.

Teammanager Marco Rose vom Premier-League-Klub AFC Bournemouth scheinen deutsche Testspielgegner zu liegen. Der frühere Bundesliga-Coach (Mönchengladbach, Dortmund und Leipzig) gewann mit seinem Team im österreichischen Saalfelden am Steinernen Meer mit 5:2 gegen den FC Augsburg.

Das Testspiel wurde bei großer Hitze über viermal 30 Minuten ausgetragen. Am vergangenen Freitag hatten die Engländer, bei denen Rose zum 1. Juli nach mehr als einjähriger Pause angeheuert hatte, bereits den Bundesliga-Absteiger FC St. Pauli mit 4:1 besiegt.

Roses Bournemouth testet gegen Mainz

Und vor dem Premier-League-Start am 23. August bei Manchester City wartet auf Rose ein weiterer deutscher Gegner: Zur Generalprobe am 15. August ist Bournemouth beim FSV Mainz 05 zu Gast. Dort hatte Rose von 2002 bis 2012 als Profi gespielt und seine Karriere beendet.