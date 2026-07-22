Schiri-Chef Kircher verlängert Vertrag beim DFB

Knut Kircher wird auch in den nächsten Jahren das Gesicht der deutschen Fußball-Schiedsrichter bleiben. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch verkündete, hat der Schiedsrichterboss seinen Vertrag mit dem Verband um vier Jahre verlängert. Somit bleibt der 57-Jährige in seiner Rolle als Geschäftsführer Sport und Kommunikation der DFB Schiri GmbH langfristig erhalten.
Schiri-Chef verlängert beim DFB
Auch in den nächsten Jahren wird Knut Kircher das Gesicht der deutschen Fußballschiedsrichter bleiben. Der 57-Jährige hat das Amt 2024 übernommen.
Kircher hat seinen Vertrag um vier Jahre verlängert
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„Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das mir der DFB und die Bundesliga als Gesellschafter schenken“, erklärte Kircher: „Ich bin dankbar, den eingeschlagenen Weg fortführen zu dürfen, und werde gemeinsam mit allen Beteiligten weiter aktiv an der positiven Entwicklung der Unparteiischen arbeiten.“
Kircher hatte das Amt erst 2024 als Nachfolger von Lutz Michael Fröhlich übernommen, seitdem habe „sich im Bereich der Elite-Schiedsrichter*innen viel getan“, hieß es in der Mitteilung des DFB, Beispiele dafür sind beispielsweise die Stadiondurchsagen und die halbautomatisierte Abseitstechnologie auf den Plätzen der Bundesliga und 2. Bundesliga. Bis 2016 stand Kircher selbst fast zwei Jahrzehnte lang als Unparteiischer auf dem Platz.