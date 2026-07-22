Schiri-Chef Kircher verlängert Vertrag beim DFB

SID 22.07.2026 • 18:13 Uhr Auch in den nächsten Jahren wird Knut Kircher das Gesicht der deutschen Fußballschiedsrichter bleiben. Der 57-Jährige hat das Amt 2024 übernommen.

Knut Kircher wird auch in den nächsten Jahren das Gesicht der deutschen Fußball-Schiedsrichter bleiben. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch verkündete, hat der Schiedsrichterboss seinen Vertrag mit dem Verband um vier Jahre verlängert. Somit bleibt der 57-Jährige in seiner Rolle als Geschäftsführer Sport und Kommunikation der DFB Schiri GmbH langfristig erhalten.

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das mir der DFB und die Bundesliga als Gesellschafter schenken“, erklärte Kircher: „Ich bin dankbar, den eingeschlagenen Weg fortführen zu dürfen, und werde gemeinsam mit allen Beteiligten weiter aktiv an der positiven Entwicklung der Unparteiischen arbeiten.“