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Spionage-Affäre: Southampton-Trainer Eckert angeklagt

Spionage-Affäre: Deutscher angeklagt

Im Mai wurde bekannt, dass der deutsche Trainer Tonda Eckert Trainings hatte ausspionieren lassen, nun wird er vom englischen Fußballverband angeklagt.
Southampton-Coach Tonda Eckert hat sich nach Spionage-Affäre bei Staff, Spielern und Fans entschuldigt.
SID
Im Mai wurde bekannt, dass der deutsche Trainer Tonda Eckert Trainings hatte ausspionieren lassen, nun wird er vom englischen Fußballverband angeklagt.

Der deutsche Trainer Tonda Eckert ist vom englischen Fußballverband FA wegen der Spionage-Vorwürfe gegenüber gegnerischen Teams angeklagt worden. Das gab der Verband am Mittwoch bekannt. Eckerts Klub, der englische Zweitligist FC Southampton, sicherte seine „uneingeschränkte Kooperation“ zu.

„Tonda Eckert ist wegen drei Verstößen gegen die Regel E3.1 in Zusammenhang mit Fehlverhalten angeklagt worden“, schrieb die FA in einer Mitteilung. Der Cheftrainer habe „den Fußballsport in Verruf gebracht“, indem er zwischen Dezember 2025 und Mai 2026 die Beobachtung von Trainingseinheiten der kommenden Gegner Oxford United, Ipswich Town und FC Middlesbrough „angeordnet und/oder genehmigt habe“, hieß es weiter. Eckert habe eine Woche Zeit, dazu Stellung zu nehmen.

Verein steht hinter Eckert

Southampton reagierte darauf umgehend. „Tonda und der Verein werden weiterhin uneingeschränkt und offen mit der FA kooperieren“, teilte der Zweitligist mit: „Der Verein steht voll und ganz hinter Tonda und seinem Trainerstab.“ Weiter zu dem Verfahren äußern werde sich der Verein zunächst nicht.

Die Spionage-Affäre war im Mai aufgedeckt worden, als ein Klubmitarbeiter dabei beobachtet wurde, wie er das Training des FC Middlesbrough vor dem Halbfinalduell in Championship-Playoffs ausspionierte. Southampton war daraufhin von den Spielen um den Aufstieg ausgeschlossen worden.

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