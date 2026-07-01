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U19-EM: Deutsche Junioren stehen vorzeitig im Halbfinale

U19-EM: Deutsche Junioren stehen vorzeitig im Halbfinale

Dank der Treffer von Francis Onyeka, Montrell Culbreath und Otto Stange sichert sich das Team einen Platz unter den Top vier.
Legte den Grundstein fürs Halbfinale: Francis Onyeka
Legte den Grundstein fürs Halbfinale: Francis Onyeka
© picture alliance/Marco Steinbrenner/DeFodi Images/SID/Marco Steinbrenner
SID
Dank der Treffer von Francis Onyeka, Montrell Culbreath und Otto Stange sichert sich das Team einen Platz unter den Top vier.

Die deutschen U19-Fußballer sind bei der EM in Wales ins Halbfinale eingezogen. Im zweiten Gruppenspiel gegen den Gastgeber gewann das Team von Trainer Christian Wörns mit 4:0 (2:0) und sicherte sich damit vorzeitig einen Platz unter den Top vier.

Kapitän Francis Onyeka vom VfL Bochum erzielte, wie schon im ersten Spiel gegen Dänemark, den Führungstreffer (21.). Auch Montrell Culbreath (Bayer Leverkusen/30.) und Otto Stange (Hamburger SV/58.) trafen. Einen Foulelfmeter kurz vor Schluss schoss Onyeka an die Latte (90.), erzielte aber in der Nachspielzeit per Kopf den 4:0-Endstand (90.+3).

Durch den Erfolg über Wales und den knappen 4:3-Auftaktsieg gegen die Dänen haben die DFB-Junioren bereits mindestens Platz zwei sicher. Im letzten Vorrundenspiel gegen den makellosen Titelverteidiger und Rekordsieger Spanien am Samstag (15 Uhr/DFB.TV) geht es im direkten Duell um den Gruppensieg.

Mit dem Halbfinaleinzug hat sich Wörns‘ Mannschaft außerdem für die U20-WM 2027 in Usbekistan und Aserbaidschan qualifiziert. Deutschland wurde zuletzt 2014 U19-Europameister.

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