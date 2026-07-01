Die deutschen U19-Fußballer sind bei der EM in Wales ins Halbfinale eingezogen. Im zweiten Gruppenspiel gegen den Gastgeber gewann das Team von Trainer Christian Wörns mit 4:0 (2:0) und sicherte sich damit vorzeitig einen Platz unter den Top vier.
U19-EM: Deutsche Junioren stehen vorzeitig im Halbfinale
Kapitän Francis Onyeka vom VfL Bochum erzielte, wie schon im ersten Spiel gegen Dänemark, den Führungstreffer (21.). Auch Montrell Culbreath (Bayer Leverkusen/30.) und Otto Stange (Hamburger SV/58.) trafen. Einen Foulelfmeter kurz vor Schluss schoss Onyeka an die Latte (90.), erzielte aber in der Nachspielzeit per Kopf den 4:0-Endstand (90.+3).
Durch den Erfolg über Wales und den knappen 4:3-Auftaktsieg gegen die Dänen haben die DFB-Junioren bereits mindestens Platz zwei sicher. Im letzten Vorrundenspiel gegen den makellosen Titelverteidiger und Rekordsieger Spanien am Samstag (15 Uhr/DFB.TV) geht es im direkten Duell um den Gruppensieg.
Mit dem Halbfinaleinzug hat sich Wörns‘ Mannschaft außerdem für die U20-WM 2027 in Usbekistan und Aserbaidschan qualifiziert. Deutschland wurde zuletzt 2014 U19-Europameister.