U19-EM: Spanien dominiert Deutschland beim Gruppenfinale

SID 04.07.2026 • 17:19 Uhr Im Spiel um den Gruppensieg rotiert Trainer Wörns und kassiert mit seiner DFB-Auswahl eine deutliche Niederlage.

Die deutschen U19-Fußballer haben im ersten Härtetest bei der EM in Wales einen Rückschlag erlitten und den Gruppensieg verpasst. Im dritten Gruppenspiel gegen die bisher ebenfalls makellosen Spanier verlor ein neu formiertes Team von Trainer Christian Wörns mit 0:4 (0:2). Bereits vor dem Prestigeduell mit dem Vize-Europameister hatte sich Deutschland einen Platz unter den Top Vier gesichert.

Die Junioren um Kapitän Francis Onyeka, der sich zur kommenden Saison dem Bundesliga-Neuling SV Elversberg per Leihe angeschlossen hat, waren mit reichlich Offensivpower ins Gruppenfinale gegangen. Einem 4:3 zum Auftakt gegen Dänemark folgte ein 4:0 gegen Gastgeber Wales. Trainer Wörns gab seinen Stammkräften nun eine Pause und nahm im Central Park neun Wechsel vor – genauso wie sein spanischer Trainerkollege Paco Gallardo.

Bei Spanien nutzte Selton Sanchez seine Chance und erzielte in der ersten Hälfte einen Doppelpack (20./31.). Ousmane Diallo (54.) und der eingewechselte José Morante (75.) erhöhten. Für Stürmer Morante war es bereits der vierte Turniertreffer, womit er die Torschützenliste anführt.