UEFA: Beratung über WM-Boykott schon am Mittwoch?

SID 29.07.2026 • 14:05 Uhr Laut der französischen Sportministerin hält die UEFA am Mittwoch eine Dringlichkeitssitzung ab. Grund sind die Investorenpläne der FIFA.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) wird offenbar bereits am Mittwoch eine Dringlichkeitssitzung abhalten, um über die Pläne des Weltverbandes FIFA, Anteile der WM an private Investoren zu verkaufen, zu beraten. Dies schrieb die französische Sportministerin Marina Ferrari auf der Plattform X. Die UEFA selbst wollte dies auf SID-Anfrage nicht kommentieren.

„Ich nehme die für Mittwoch anberaumte Krisensitzung der europäischen Fußballverbände zur Kenntnis. Angesichts eines Vorhabens, das das Gleichgewicht unseres Sports tiefgreifend verändern könnte, ist es unerlässlich, dass die europäischen Akteure mit einer Stimme sprechen“, erklärte Ferrari in dem Beitrag.

Zuvor hatten mehrere Medien berichtet, dass die UEFA noch in dieser Woche eine Sitzung anberaumen wolle. Laut Sky, ESPN und Bloomberg soll dabei auch ein möglicher Boykott der Weltmeisterschaft Thema sein.

Infantino will Anteile der WM abtreten

In einer Stellungnahme hatte der Verband bereits heftige Kritik an dem Vorhaben der FIFA geäußert. Es werde „eine Grenze überschritten“, teilte die UEFA mit. Sie nehme „diese Angelegenheit äußerst ernst. Das sollten auch alle nationalen Fußballverbände tun.“

Die englische Times, der Telegraph und die Financial Times hatten am Dienstag berichtet, dass FIFA-Präsident Gianni Infantino über eine neu zu gründende Tochterfirma namens FIFA Forward Enterprise (FFE) Anteile an der Fußball-WM an private Investoren abtreten will. Die FIFA bestätigte das Vorhaben in einer Mitteilung am Dienstagabend weitgehend. Basierend auf einer Unternehmensbewertung von 20 Milliarden US-Dollar werde die FFE in diesem Jahr bis zu 4,2 Milliarden US-Dollar aufbringen. Laut den Berichten sollen bis zu 20 Prozent der Anteile verkauft werden.