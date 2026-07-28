UEFA und Verbände einigen sich auf Übernahme von FIFA-Regeln

SID 28.07.2026 • 12:43 Uhr Die UEFA folgt der FIFA und übernimmt einige Regeländerungen. Es geht unter anderem um VAR-Eingriffe und die Erhöhung der Netto-Spielzeit.

VAR-Eingriffe nur im Ernstfall und konsequente Regelungen zur Erhöhung der Netto-Spielzeit – die UEFA folgt der FIFA und hat sich mit den Schiedsrichterverantwortlichen der 55 europäischen Fußballverbände auf Leitlinien für die kommende Saison geeinigt. Wie die Europäische Fußball-Union am Dienstag mitteilte, ging es bei der Sitzung in der vergangenen Woche, an der auch ein Vertreter des International Football Association Board (IFAB) teilnahm, vor allem um die zur WM eingeführten Regeländerungen.

Die Einigung stelle „einen bedeutenden Meilenstein dar“, sagte UEFA-Schiedsrichterdirektor und Sitzungsleiter Roberto Rosetti. Sie werde „dazu beitragen, dass Spieler, Vereine, Fans und alle weiteren Beteiligten die Entscheidungen der Schiedsrichter besser nachvollziehen können. Für die Popularität des Fußballs ist es entscheidend, alle Zweifel aus dem Spiel zu nehmen und sicherzustellen, dass die Regeln klar angewendet werden.“

Der Mitteilung zufolge gab es einerseits die einstimmige Entscheidung für eine Übernahme der IFAB-Änderungen, „die darauf abzielen, Spielfortsetzungen zu beschleunigen und unnötige Verzögerungen zu reduzieren, ohne Spannung und Qualität der Partien zu beeinträchtigen“. Dabei geht es beispielsweise um den Countdown bei Abstößen, Einwürfen und Auswechslungen sowie die Pause nach Verletzungsunterbrechungen.

Eingeschränkterer Umgang mit VAR

Andererseits verständigten sich die Teilnehmenden auf einen einheitlicheren und eingeschränkteren Umgang mit dem VAR. Dieser dürfe gemäß Protokoll nur bei „klaren und offensichtlichen“ Fehlentscheidungen eingreifen und „sei nicht dazu da, das Spiel neu zu pfeifen. Er ist eine unverzichtbare Unterstützung für die Schiedsrichter, die weiterhin im Zentrum aller Entscheidungen stehen müssen“, hieß es in der Mitteilung.

In diesem Zusammenhang wurde sich ebenso für eine bessere Kooperation von Mannschaftskapitänen und Schiedsrichtern ausgesprochen. Diese Regel wurde bereits bei der EM 2024 eingeführt, war bei der WM jedoch in den Hintergrund geraten.