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Ex-Zweitliga-Torjäger bei Vespa-Unfall verletzt

Terodde bei Vespa-Unfall verletzt

Simon Terodde zieht sich bei einem Verkehrsunfall einen Wadenbeinbruch zu. Die Verletzung durchkreuzt seine Fußball-Pläne.
Simon Terodde spielte beim VfL Bochum unter Kult-Trainer Peter Neuruer. Im Interview erzählt er, wie Neururer seine Karriere prägte.
SID
Simon Terodde zieht sich bei einem Verkehrsunfall einen Wadenbeinbruch zu. Die Verletzung durchkreuzt seine Fußball-Pläne.

Die Kreisliga muss warten: Simon Terodde hat sich bei einem Verkehrsunfall verletzt und kann nach der Sommerpause nicht wie geplant sein Comeback im Amateurfußball geben.

„Kleiner Vespa-Unfall“, schrieb der 38-Jährige am Sonntag bei Instagram zu einem Foto aus dem Krankenhaus – und lieferte dann die gar nicht so kleine Diagnose nach: „Wadenbeinbruch und Syndesmoseband gerissen.“

Terodde muss Kreisliga-Karriere verschieben

Das tue „weh“, schrieb Terodde, „aber es gibt Schlimmeres – der Blick geht nach vorn.“ Richtig „bitter“ sei allerdings, „dass ich den Trainings- und Saisonstart beim Kreisligisten SSV Lützenkirchen verpassen werde. Nach meiner Zusage hatte ich wirklich richtig Bock drauf! Jetzt heißt es: Reha und dann will ich noch mal angreifen.“

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Terodde hatte seine Profikarriere im Sommer 2024 beendet, vor allem in der 2. Bundesliga hat er große Spuren hinterlassen.

Terodde ist Rekordtorjäger im Unterhaus und war zudem viermal Zweitliga-Torschützenkönig. Er spielte unter anderem für den 1. FC Köln, Union Berlin, den VfL Bochum, den VfB Stuttgart, den Hamburger SV und Schalke 04.

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