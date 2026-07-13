WM-Bilanz des DFB: 9,4 Millionen Miese

SID 13.07.2026 • 10:17 Uhr Schatzmeister Stephan Grunwald hat keine Prämien für die Profis bezahlt und das Minus einkalkuliert.

Keine Prämien für die früh gescheiterten Profis, dennoch ein WM-Minus von 9,4 Millionen Euro: Die Endrunde in Nordamerika war für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) auch finanziell ein Turnier zum Vergessen. Schatzmeister Stephan Grunwald hat den Sonderposten in der Bilanz allerdings mit Weitsicht konservativ geplant. Das Aus im Sechzehntelfinale war die Grundlage seiner Berechnungen.

„Ich habe die Aufgabe, so zu planen, dass auch im schlechten Falle niemand in Panik ausbrechen muss“, sagte Grunwald im kicker: „Sportliche Prämien hätte es erst ab dem Achtelfinale gegeben. Ins Plus wären wir erst ab dem Finale gekommen. Das Defizit liegt bei geplanten 9,4 Millionen Euro, wobei wir das Ist-Ergebnis aus Abrechnungsgründen final erst im Herbst benennen können.“

Die Trennung von Bundestrainer Julian Nagelsmann und seinen Assistenten (angeblich 6,8 Millionen Euro an Abfindungen) als Folge des blamablen Scheiterns gegen Paraguay ist in dem dicken Minus allerdings noch nicht einkalkuliert: „In dieser Rechnung sind Sondereffekte nicht inkludiert, also Abfindungen für unsere bisherigen Trainer oder mögliche Ablösen für neue“, erläuterte Grunwald.

In seine Kalkulationen muss Grunwald nun noch das Gehalt für den designierten neuen Bundestrainer Jürgen Klopp, sein Team sowie mögliche Ablösen einbeziehen. Ins Minus soll der Verbandsetat dennoch nicht rutschen. „Unsere Hochrechnung nach der Sommerpause wird zeigen, wie sich der Trainerwechsel auswirkt“, äußerte Grunwald: „Der Gesamthaushalt ist auf ein Break-Even ausgelegt, da wir im Verband die Möglichkeit haben, Projekte bei Bedarf herunterzufahren bzw. zu skalieren.“