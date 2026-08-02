„Albtraum-Abend" für Schweizer Überraschungs-Meister

Daniel Höhn 02.08.2026 • 10:02 Uhr In der Schweiz ist Meister FC Thun unter die Räder gekommen. Gegner Young Boys Bern kennt keine Gnade.

Der Schweizer Überraschungsmeister FC Thun hat am 2. Spieltag der Super League eine 0:6-Klatsche gegen Young Boys Bern kassiert.

Dabei ging YB bereits nach zehn Minuten durch Joel Monteiro in Führung. Bis zur Pause schraubten die Berner das Ergebnis auf 3:0 hoch. Nach dem Seitenwechsel sorgte der ehemalige Augsburg-Profi Samuel Essende mit einem Doppelpack (53./89.) für die Entscheidung zu Gunsten der Gäste. Dazwischen hatte Kastriot Imeri das 0:5 erzielt (68.).

Schweiz: „Albtraum-Abend“ für den FC Thun

Thun-Profi Nicolas Bürgy sprach beim Sender Blue von einem „Albtraum-Abend. Ich glaube, heute haben wir alles vermissen lassen. Wir haben alle Tugenden vermissen lassen und ihnen noch in die Karten gespielt.“

„Das ist weit weg von dem, was wir können. Klar, es ist neu für uns die Doppelbelastung zu haben, sowohl physisch als auch mental“, suchte Bürgy nach Erklärungen: „Das darf aber keine Ausrede sein.“ Der Abwehrspieler sprach damit die Qualifikation zur Champions League an, in der Thun in der vergangenen Woche an Dinamo Zagreb (1:1, 2:3 n. V.) gescheitert war.

Thun rutscht auf Platz sieben ab

Das 0:6 war nicht die erste Abreibung für Thun. Bereits Mitte Mai hatte der Nachbar aus Bern den Meister schon einmal nach allen Regeln der Kunst vorgeführt.