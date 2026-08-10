Sogar US-Verband stellt sich gegen Infantino

SID 10.08.2026 • 18:20 Uhr Der Druck auf den Boss des Weltverbandes wird immer größer. Zwei weitere mächtige Nationen positionieren sich.

Die WM-Co-Gastgeber USA und Kanada haben sich mit ihren Fußballverbänden der Kritik an FIFA-Präsident Gianni Infantino angeschlossen. US Soccer, Canada Soccer, die CFU (Caribbean Football Union) und die UNCAF (Central American Football Union) erklärten, sie „stehen gemeinsam mit unseren Kollegen auf der ganzen Welt für sinnvolle Veränderungen ein, die die Führung, Transparenz und Rechenschaftspflicht der FIFA stärken“, schrieben die Organisationen auf Instagram.

In ihren Stories teilten sie auch einen Link zum offenen Brief der Europäischen Fußball-Union (UEFA), der Asiatischen Fußball-Konföderation (AFC) sowie des Verbandes von Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik (CONCACAF). Damit hatten UEFA-Präsident Aleksander Ceferin und seine Verbündeten am Montagmorgen den Druck im Streit mit Infantino erhöht. „Fußball ist die größte gemeinsame Leidenschaft der Welt. Er gehört weder einer Einzelperson noch einer Institution“, schrieben sie unter anderem.

USA und Kanada rechnen mit Infantino ab

„Führung im Fußball“ gehe mit der Pflicht einher, „der Fußballfamilie zu dienen, die einem diese Verantwortung anvertraut“, heißt es in dem Schreiben: „Wenn Vertrauen durch Täuschung gebrochen wird, wenn sich eine Person über das Kollektiv stellt, das ihr Autorität anvertraut hat, dann wurde diese Pflicht vernachlässigt.“ Auf eine namentliche Nennung Infantinos wurde in dem Schreiben ebenso verzichtet wie im Social-Media-Post der WM-Co-Gastgeber.