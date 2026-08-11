Béla Réthy feiert Kommentatoren-Comeback

Maximilian Huber 11.08.2026 • 18:05 Uhr Kult-Kommentator Béla Réthy feiert am Mittwoch sein Comeback am Mikrofon. Der 69-Jährige begleitet ein Testspiel von Eintracht Frankfurt als Kommentator.

Nach der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar hatte sich Kult-Kommentator Béla Réthy in den Ruhestand verabschiedet. Fast vier Jahre später feiert der 69-Jährige sein Comeback am Mikrofon.

Wie Eintracht Frankfurt mittlerweile bekanntgab, wird Réthy am Mittwoch das Testspiel des Bundesligisten gegen Stadtrivale FSV Frankfurt auf dem vereinseigenen Sender EintrachtTV kommentieren. Ab 18.20 Uhr beginnt die Übertragung, das Spiel wird um 18.30 Uhr angepfiffen.

Béla Réthy ist bekennender Eintracht-Fan

„Der Klub hat mich kürzlich angefragt, ob ich Lust drauf habe. Sie wollen das EintrachtTV ein bisschen ausbauen. Ich kam vor zwei Tagen aus dem Urlaub, daher hat es super gepasst. Ich freue mich sehr drauf“, sagte Béla Réthy, der jahrzehntelang für das ZDF arbeitete, bei der Bild.

Für den Kult-Kommentator ist es ein besonderes Erlebnis, ein Spiel von Eintracht Frankfurt zu kommentieren. „Seitdem ich 11 Jahre alt bin, gehe ich zur Eintracht ins Stadion. Jetzt, wo ich Pensionär bin, kann ich das ja endlich zugeben“, witzelte er.

Réthy kommentierte in seiner Laufbahn sieben Champions-League-Endspiele sowie je drei WM- und EM-Finals. Auch das legendäre WM-Halbfinale 2014 zwischen Deutschland und Brasilien begleitete er.