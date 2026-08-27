Trotz Torwart-Bock: Freiburg meistert letzte Quali-Hürde

SPORT1 27.08.2026 • 20:53 Uhr Freiburgs Torwart Mio Backhaus patzt in der Conference-League-Qualifikation. Dennoch lassen die Breisgauer im Rückspiel gegen den FC Motherwell nichts mehr anbrennen und qualifizieren sich für die Ligaphase.

Der SC Freiburg hat seine eigene Vorlage souverän genutzt und die Ligaphase der Conference League erreicht. Eine Woche nach dem ungefährdeten 3:1-Hinspielerfolg ließen die Breisgauer nichts mehr anbrennen und sicherten sich durch das 4:1 (1:1) im zweiten Playoff-Duell mit den Schotten des FC Motherwell das Ticket fürs europäische Geschäft.

Danny Scherhant (6.) bescherte dem Sport-Club im eigenen Stadion einen Auftakt nach Maß. Torhüter Mio Backhaus ermöglichte den Gästen mit einem Aussetzer den Ausgleich durch Emmanuel Longelo (22.). Einen vermeintlich harmlosen Schuss konnte Backhaus nicht richtig festhalten – und der Ball flutschte ins Netz.

Fans beweisen nach Backhaus-Patzer Feingefühl

„Torwart-Fehler Mio Backhaus. Das weiß er selbst. Da schüttelt er den Kopf. Den muss er natürlich festhalten, der Schlussmann der Freiburger. Den muss er definitiv halten. Das ist ein Torwartball“, sagte Kommentatorin Christina Graf im SWR.

Die Fans des SCF zeigten derweil Feingefühl und stimmten „Mio Backhaus“-Gesänge an. „Die Freiburger Fans sofort mit einem sehr guten Gespür für ihren Keeper. Tolle Geste“, meinte Graf.

„Das kann immer wieder eine Chance sein zu wachsen, dazuzulernen. Das ist ein Stück weit auch normal. Es passieren immer wieder Fehler. Für mich ist das Entscheidende, ich darauf reagiere“, sagte Trainer Julian Schuster nach dem Abpfiff.

„Er hat es danach sehr, sehr gut gemacht und viel Sicherheit ausgestrahlt. Zwei, drei Jungs sind auch sofort zu ihm hin. Es ist auch wichtig in solchen Momenten nicht alleine zu sein. Dafür spielen wir in einer Mannschaft. Dafür sind die anderen auch da, um sofort zu helfen“, war Schuster zufrieden.

Conference-League-Qualifikation: Freiburg nach Notbremse in Überzahl

Freiburg spielte nach einer Notbremse von Jake Girdwood-Reich (57.) in Überzahl – und schlug durch Igor Matanovic (60.), Cyriaque Irié (63.) und Keisuke Goto (85.) erneut zu.

Damit sind die Freiburger am Freitag dabei, wenn in Monaco die Lose für den drittwichtigsten europäischen Wettbewerb gezogen werden. Der erste Spieltag findet am 15. Oktober statt.

Trotz der guten Ausgangslage hatte Schuster die Sinne seiner Spieler im Vorfeld geschärft. „Der Fußball schreibt immer wieder unerwartete Geschichten, deshalb sind wir total gewarnt“, sagte der Freiburger Trainer.

Der Europa-League-Finalist der Vorsaison bestimmte das Spiel von Beginn an und belohnte sich früh. Weil Backhaus einen unplatzierten Fernschuss durch die Hände rutschen ließ, ging es aber mit einem Remis in die Pause. Der Torhüter war im Sommer als Ersatz für Noah Atubolu gekommen, der steht wiederum nach einem monatelangen Poker vor einem Transfer zu Eintracht Frankfurt.

Trotz eines klaren Foulspiels gab es vor der Pause keinen Elfmeter für den SC – weil Irié zuvor im Abseits gestanden hatte (35.). Der Angreifer traf dazu die Latte (45.+4) und ließ damit eine von mehreren guten Chancen der Freiburger auf die erneute Führung liegen. Nach dem Platzverweis der Schotten und Matanovics Kopfballtreffer übte Schusters Team noch mehr Kontrolle aus – und legte nach.