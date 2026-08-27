DFB-Stiftung richtet Inklusionstage aus

SID 27.08.2026 • 09:39 Uhr Die DFB-Stiftung Sepp Herberger richtet gemeinsam mit der Stadt Essen die Fußball-Inklusionstage aus. Bei der fünftägigen Veranstaltung in Essen wird auch der Meister der Blindenfußball-Bundesliga ermittelt.

Die DFB-Stiftung Sepp Herberger richtet gemeinsam mit der Stadt Essen vom 9. bis 13. September die Fußball-Inklusionstage aus. Die fünftägige Veranstaltung steht unter dem Motto „Mit Fußball in die Mitte der Gesellschaft“, sie will die bunte Vielfalt des Handicap-Fußballs in den Mittelpunkt rücken und Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne Behinderung schaffen.

„Die Fußball-Inklusionstage zeigen eindrucksvoll, welche verbindende Kraft unser Sport hat. Hier wird sichtbar, dass Fußball mehr ist als ein Spiel – er ist Brücke, Begegnung und gelebte Gemeinschaft“, sagte DFB-Vizepräsident Ralph-Uwe Schaffert. Auf dem Kennedyplatz in der Essener Innenstadt wird ein Pop-Up-Stadion mit über 2500 Plätzen errichtet. „Dass wir dies mitten in Essen erleben dürfen, ist ein starkes Signal für gelebte Inklusion“, sagte Schaffert.