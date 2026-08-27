DFB-Stiftung richtet Inklusionstage aus

Die DFB-Stiftung Sepp Herberger richtet gemeinsam mit der Stadt Essen vom 9. bis 13. September die Fußball-Inklusionstage aus. Die fünftägige Veranstaltung steht unter dem Motto „Mit Fußball in die Mitte der Gesellschaft“, sie will die bunte Vielfalt des Handicap-Fußballs in den Mittelpunkt rücken und Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne Behinderung schaffen.
Stiftung richtet Inklusionstage aus
Die DFB-Stiftung Sepp Herberger richtet gemeinsam mit der Stadt Essen die Fußball-Inklusionstage aus. Bei der fünftägigen Veranstaltung in Essen wird auch der Meister der Blindenfußball-Bundesliga ermittelt.
Das Stadion in Essen steht bereit
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„Die Fußball-Inklusionstage zeigen eindrucksvoll, welche verbindende Kraft unser Sport hat. Hier wird sichtbar, dass Fußball mehr ist als ein Spiel – er ist Brücke, Begegnung und gelebte Gemeinschaft“, sagte DFB-Vizepräsident Ralph-Uwe Schaffert. Auf dem Kennedyplatz in der Essener Innenstadt wird ein Pop-Up-Stadion mit über 2500 Plätzen errichtet. „Dass wir dies mitten in Essen erleben dürfen, ist ein starkes Signal für gelebte Inklusion“, sagte Schaffert.
Im Rahmen der Veranstaltung wird auch der deutsche Meister der Blindenfußball-Bundesliga ermittelt, ebenso wird die Meisterschaft im Straßenfußball der Wohnungslosen ausgespielt. Der Eintritt zu sämtlichen Veranstaltungen ist frei.