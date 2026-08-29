Emotionaler Podcast: Toni und Felix Kroos trauern um ihren Opa

SPORT1 29.08.2026 • 08:59 Uhr Toni und Felix Kroos melden sich nach der Sommerpause mit traurigen Nachrichten zurück. Die Brüder trauern um ihren verstorbenen Opa - und widmen ihm eine eigene Folge ihres Podcasts.

Der ehemalige Nationalspieler Toni Kroos und sein Bruder Felix haben in ihrem gemeinsamen Podcast eine traurige Nachricht mit der Öffentlichkeit geteilt: Ihr Großvater Heinz Kroos ist gestorben.

Nach der Sommerpause meldeten sich die beiden Brüder bei „Einfach mal Luppen“ zurück – und widmeten die neue Ausgabe unter dem Titel „In Memoriam“ dem Andenken an ihren Opa. Felix Kroos eröffnete die Folge mit den Worten: „Der Mann, den ihr hier im Intro gerade gehört habt, der jahrelang den Podcast fast schon mehr geprägt hat als wir und auch weiter prägen wird, Opa, eine ganz wichtige Figur, hat uns vor ein paar Wochen verlassen. Opa ist leider gestorben, und damit müssen wir jetzt umgehen.“

Heinz Kroos war den Hörern des Podcasts bestens bekannt, denn seine Stimme eröffnete jede einzelne Folge – inklusive des titelgebenden Satzes „Einfach mal Luppen“, der dem gesamten Projekt seinen Namen gab. Zudem war er auch als Gast aufgetreten und leidenschaftlicher Hörer des Podcasts.

Toni Kroos: „Das ist die schwierigste Folge“

Wie Felix Kroos ausführte, sei die Entscheidung zur Aufnahme der neusten Episode nicht leichtgefallen: „Es ist eine Folge zum Start nach dieser Sommerpause, auf die wir gerne verzichtet hätten.“ Dennoch habe man sich bewusst dafür entschieden, sie zu produzieren.

Toni Kroos erklärte: „Wir sind jetzt hier seit fünf, sechs Jahren, aber man kann mit Fug und Recht behaupten: Das ist die schwierigste Folge.“ Er habe überlegt, „ob wir das machen sollten, ob das angebracht ist oder nicht, ob das gut wird oder nicht, und dann entschieden, das zu machen – ich glaube, ein bisschen für uns, aber ganz viel auch für Euch da draußen.“

Es sei „ein Stück weit auch irgendwie unsere Verpflichtung, das zu teilen mit der Luppen-Gemeinde, auch wenn ich kein großer Fan davon bin, private Nachrichten – schon gar nicht solche – groß zu teilen“, meinte der Ex-Weltmeister noch.