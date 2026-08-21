Freiburg legt Grundstein: "Wollen wieder auf Reisen gehen"

SID 21.08.2026 • 09:48 Uhr Nach dem 3:1-Sieg bei Motherwell FC stehen die Chancen des Sport-Clubs für die Qualifikation für die Ligaphase in der Conference League sehr gut.

Die Lust auf viele weitere magische Nächte in Europa ist beim SC Freiburg noch lange nicht gestillt – erst recht nicht nach dem 3:1-Hinspielsieg in der Qualifikation für die Conference League bei Motherwell FC am Donnerstagabend. „Das ist natürlich unser Ziel von Anfang an gewesen“, sagte Matthias Ginter, „wir wollen wieder auf Reisen gehen.“

Die Aussichten hierfür sind nach dem erfolgreichen Auftakt in die neue Spielzeit bestens – auch dank Ginter, der den ersten Doppelpack seiner Karriere erzielte.

„Damit habe ich auch nicht gerechnet“, freute sich der 32-Jährige nach seinen Treffern (28./65., Foulelfmeter), „das nimmt man gerne mit heute.“ Weil auch Neuzugang Keisuke Goto (90.+6) im ersten Pflichtspiel für den Sport-Club direkt traf, fiel das frühe Gegentor durch Regan Charles-Cook (2.) nicht mehr allzu sehr ins Gewicht.

„Das haben wir uns anders vorgenommen“, merkte Trainer Julian Schuster zu der missratenen Anfangsphase dennoch kritisch an, „wir wollten nicht zulassen, dass Motherwell den Glauben entwickelt, etwas holen zu können.“ Nun aber habe man gegen die Schotten eine „gute Ausgangssituation“, sagte Schuster, beim Rückspiel in einer Woche müsse sein Team jedoch „an diese Leistung nochmal anknüpfen“, um den Sprung in die Ligaphase der Conference League zu schaffen.