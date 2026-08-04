Fußball-Testspiel heute live: FC Bayern vs. Jeju im Smart-TV, Stream und Ticker - Palhinha in Startelf

SPORT1 04.08.2026 • 12:00 Uhr Auf seiner Asien-Tour macht der FC Bayern in Südkorea Station. Heute steht dort für den Rekordmeister ein Testspiel an.

Am Dienstag bestreitet der FC Bayern auf seiner Asien-Tour ein Testspiel gegen das südkoreanische Team Jeju SK Football Club (13 Uhr im LIVETICKER).

Das Team rangiert in der Tabelle der K League auf Rang sieben. Für die Bayern ist es nach den Partien gegen den SV Wehen Wiesbaden und den FC Rottach-Egern das dritte Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison.

FC Bayern: So können Sie das Testspiel gegen Jeju heute live verfolgen

TV: –

Stream: FC Bayern TV PLUS

Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Die Aufstellung des FC Bayern: Urbig – Ito, Pavic, Minjae, Manuba – Bischof, Palhinha – Della Rovere, Ndiaye, Chávez – Assomo

Die Bayern sind ohne Harry Kane, Michael Olise und Dayot Upamecano, die sich noch im WM-Sonderurlaub befinden, nach Asien gereist. Auch Serge Gnabry, Jamal Musiala und Neuzugang Ismael Saibari sind aufgrund von Reha-Maßnahmen in München geblieben.

Dafür in der Startelf steht Joao Palhinha, der zu den Verkaufskandidaten gehört. Manuel Neuer gehört derweil nicht zum Kader, der Torhüter legt nach Angabe der Bayern eine Pause ein.