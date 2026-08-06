Guardian: FIFA am Versuch zur Super-League-Gründung beteiligt

SID 06.08.2026 • 10:15 Uhr Die FIFA soll auch an einem weiteren umstrittenen und gescheiterten Projekt im Hintergrund mitgewirkt haben.

Der Fußball-Weltverband kommt nicht zur Ruhe. Nach dem geplatzten Investorenplan von Gianni Infantino gibt es nun Gerüchte um eine angebliche Beteiligung der FIFA am 2021 krachend gescheiterten Super-League-Projekt. Dies berichtet der britische Guardian unter Verweis auf ein angeblich vorliegendes Term Sheet. Darin werde laut des Blattes deutlich, in welchem Umfang die Führung unter Infantino in das Vorhaben verwickelt war.

Demnach habe der Präsident des Weltverbandes ohne Absprache mit den Mitgliedsverbänden Gespräche geführt, den am Widerstand von Fans, Vereinen und Nationalverbänden gescheiterten europäischen Abspaltungswettbewerb „FIFA Super League“ zu nennen. Es sei eine mindestens zwölfjährige Partnerschaft zwischen der FIFA und der Super League vorgesehen gewesen. Außerdem habe ein Joint Venture vorgeschlagen werden sollen, das deren kommerzielle Aktivitäten geleitet hätte.

Teil der Pläne sei auch ein „globaler Klubwettbewerb“ als Variante der erweiterten FIFA-Klub-Weltmeisterschaft gewesen, der direkt mit der Super League verknüpft werden sollte. Außerdem lege das Term Sheet dar, dass die Mitgliedsverbände bei der Durchsetzung von Plänen zur Reduzierung der Anzahl der Länderspielfenster außen vorgelassen werden sollten. Gleichzeitig würden dem Weltverband durch eine „Golden Share“ besondere Führungs- und politische Rechte eingeräumt.