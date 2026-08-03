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Das sind Freiburgs mögliche Gegner um Europa

Das sind Freiburgs Gegner um Europa

Um die Conference League klarzumachen, muss das Team von Julian Schuster für das Playoff-Hinspiel am 20. August nach Schottland oder Finnland.
Der SC Freiburg steht vor dem Finale gegen Aston Villa. Die mitgereisten Fans in Istanbul haben sich bereits Stunden vor dem Anpfiff versammelt und singen sich warm.
SID
Um die Conference League klarzumachen, muss das Team von Julian Schuster für das Playoff-Hinspiel am 20. August nach Schottland oder Finnland.

Fußball-Bundesligist SC Freiburg trifft in den Playoffs der Conference League zum Auftakt seiner Titelmission auf einen Gegner aus Finnland oder Schottland. Dies geht aus der Auslosung der UEFA im schweizerischen Nyon hervor.

Für die Mannschaft von Trainer Julian Schuster steht fest, dass es am 20. und 27. August gegen den Sieger des Qualifikations-Duells zwischen dem finnischen Pokalsieger HJK Helsinki und dem FC Motherwell geht. Gewissheit herrscht am 13. August, wenn das Rückspiel zwischen Helsinki und Motherwell stattfindet.

Freiburg direkt zum Saisonstart in englischen Wochen gefordert

Für Freiburg, das in der vergangenen Saison im Finale der Europa League stand, kommt es aufgrund des Playoff-Duells direkt zum Start der neuen Saison zu englischen Wochen.

Bevor es in der ersten Runde des DFB-Pokals am 23. August zu Fortuna Düsseldorf geht, spielt der Sport-Club drei Tage zuvor sein Playoff-Hinspiel.

In der Woche darauf folgen das Heimspiel um Europa (27. August) sowie der Bundesliga-Auftakt gegen Werder Bremen am 30. August.

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