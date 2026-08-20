Enttäuschung bei Vuskovic-Einstand

SID 20.08.2026 • 20:58 Uhr Der englische Premier-League-Klub kommt im Playoff-Hinspiel in Nord-Norwegen nicht über ein 0:0 hinaus.

Teammanager Fabian Hürzeler und Nationalspieler Pascal Groß haben mit Brighton & Hove Albion im Kampf um den Einzug in die Ligaphase der Conference League eine erhoffte Vorentscheidung verpasst. Der englische Premier-League-Klub kam im Playoff-Hinspiel beim norwegischen Vertreter Tromsö IL nicht über ein 0:0 hinaus. Damit wurde auch das Pflichtspiel-Debüt des ehemaligen Hamburgers Luka Vuskovic zu einer Enttäuschung.

Im nördlichsten Erstliga-Stadion der Welt spielte Groß als Kapitän 90 Minuten durch. 407 Fans hatten die Reise in die 350 Kilometer nördlich des Polarkreises gelegene Stadt mitgemacht, die Spieler übernahmen die Kosten für die Tickets, zudem erhielt jeder Fan als Dankeschön einen Schal und ein T-Shirt.

Vuskovic feiert Debüt

Brighton hatte sich als Achter der vergangenen Saison für die Playoffs qualifiziert, das Rückspiel findet am kommenden Donnerstag (20.30 Uhr MESZ) in England statt. Die Ligaphase beginnt am 15. Oktober. Das Hürzeler-Team hat dabei gute Chancen auf den ersten großen Titel der Vereinsgeschichte: Drei der bisherigen fünf Ausgaben der Conference League hat ein Klub aus der Premier League gewonnen.