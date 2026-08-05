„Infantino muss gehen“: Figo fordert Rücktritt von FIFA-Boss

SID 05.08.2026 • 14:58 Uhr Die Kritik am Chef des Weltverbandes reißt nicht ab. Der Portugiese finde klare Worte.

Der frühere Weltfußballer Luís Figo hat FIFA-Präsident Gianni Infantino in aller Deutlichkeit zum Rücktritt aufgefordert. „Ich könnte 10.000 Wörter über die Probleme der FIFA schreiben. Aber die Lösung erfordert nur drei: Infantino muss gehen“, schrieb der Portugiese in einem Gastbeitrag für die englische Daily Mail: „Infantino hat das Amt des FIFA-Präsidenten herabgewürdigt, das er eigentlich aufwerten wollte. Er hat gelogen, getäuscht und versucht, sich auf Kosten des Sports, dem er eigentlich dienen sollte, persönlich zu bereichern.“

Es sei für Infantino „zu spät, seine Würde zu retten“, führte Figo aus, „aber es ist noch nicht zu spät, den Fußball zu retten. Er sollte gehen. Sofort“. Er habe in seiner Zeit im Weltfußball „schon einige Schurken kennengelernt“, führte der 53-Jährige aus: „Aber was in den letzten 10 Tagen ans Licht gekommen ist, ist das niederträchtigste, hinterhältigste und feige egoistischste Verhalten, das ich je erlebt habe.“