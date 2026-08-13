Infantino-Sturz? Verbandsboss warnt Kritiker

SID 13.08.2026 • 12:10 Uhr Die UEFA forciert einen Rückzug von FIFA-Boss Gianni Infantino. Aus Afrika kommen dagegen weiterhin andere Worte.

Afrikas Fußball-Verbandschef Patrice Motsepe hat die Kritiker von Gianni Infantino vor einem Sturz des FIFA-Präsidenten gewarnt. „Man muss sehr vorsichtig sein. Nächstes Jahr finden Wahlen statt“, sagte Motsepe bei Sky Sports. „Wenn jemand ein Problem mit irgendjemandem hat, sei es mit Gianni oder jemand anderem, dann soll er sich an den Prozess halten, an den FIFA-Prozess, so einfach ist das.“

Motsepe, der bei seiner Wahl zum Präsidenten des afrikanischen Verbandes CAF im Jahr 2021 von Infantino unterstützt worden war, verwies auf den Kongress des Weltverbandes im März 2027. „Wenn ihr ihn loswerden wollt, dann lasst uns Wahlen abhalten“, sagte der Südafrikaner, der auch FIFA-Vize ist: „Lasst die 211 Mitgliedsverbände entscheiden. Tut das, und die Abstimmung wird zeigen, ob sie Vertrauen in ihn haben oder nicht.“

Ton gegenüber Infantino schärfer

Die Kontinentalverbände aus Europa, Asien sowie Nord- und Mittelamerika hatten den Ton gegenüber Infantino verschärft, nachdem dessen Plan zum Verkauf von Anteilen an FIFA-Turnieren an private Investoren gescheitert war. Ein möglicher Gegenkandidat hat sich bislang nicht aus der Deckung gewagt (Frist endet am 18. November), vor allem die UEFA drängt auf einen Rückzug Infantinos. Die CAF sprach dem Schweizer ihre Unterstützung aus, mit 54 Stimmen besitzen die Afrikaner bei der Wahl großen Einfluss.

Er erlaube sich kein Urteil, sagte Motsepe, der am Mittwoch als Gast in Salzburg beim UEFA-Supercup weilte. Infantino habe sich inzwischen „entschuldigt und gesagt, dass man diese Dinge vielleicht anders hätte machen sollen“. Es gebe „viele Male, da wünsche ich mir, dass ein bestimmter Kandidat gewinnt, und er gewinnt nicht“, sagte der Unternehmer: „Wer auch immer gewinnt, ich muss ihn unterstützen.“