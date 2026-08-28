Klopp plaudert Treffen mit DFB-Hoffnung aus Stuttgart aus

SID 28.08.2026 • 20:51 Uhr Der Bundestrainer will den Dzenan Pejcinovic am Montag treffen.

Der neue Bundestrainer Jürgen Klopp hat offensichtlich Pläne mit dem neuen Stuttgarter Torjäger Dzenan Pejcinovic. „Er weiß das jetzt, weil ich gesagt habe: Wenn ich Montag in Stuttgart bin, treffen wir uns“, sagte Klopp vor dem Bundesliga-Auftaktspiel zwischen dem FC Bayern und dem VfB am Freitagabend bei Sat.1. Pejcinovic hat alle U-Mannschaften des DFB durchlaufen und zuletzt sieben Spiele in der U21 bestritten.

Klopp ergänzte bei Sky, dass er mit vielen Spielern bereits gesprochen habe, unter anderem mit Florian Wirtz. Am Sonntag wolle er sich beim Training des FC Bayern unter anderem mit Jamal Musiala treffen, dem er bereits eine Sprachnachricht geschickt habe. Am Nachmittag will der Bundestrainer dann in Augsburg das Spiel des FCA gegen Schalke 04 verfolgen.

Klopp plant wohl mit Pejcinovic

Den bereits kontaktierten Spielern habe er eine „Botschaft“ übermittelt, sagte Klopp, „und die Botschaft, um die es da geht, ist einfach: dass wir vieles intensiver gestalten wollen. Da sind sich aber auch alle einig. Es ist ja wirklich so: Besser spielen sollte möglich sein, und dafür muss jeder ein bisschen mehr machen.“

Es gehe im internationalen Vergleich auch nicht darum, „dass wir die besten Talente der Welt haben“, ergänzte Klopp. „Es geht darum, dass es für den Gegner wahnsinnig schwer ist, gegen uns zu spielen. Damit müssen wir jetzt anfangen.“

Der Bundestrainer ahnt auch, dass er unter Erwartungsdruck steht. „Wir haben ganz viel vor beim DFB, aber wir wissen, wir können uns Zeit nur kaufen über Ergebnisse, also über Fortschritte.“ Er könne erzählen, was er wolle, „aber wenn wir am Ende die Spiele verlieren, dann habe ich auch nicht so wahnsinnig viel Zeit“.