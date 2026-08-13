Europa League: Spielabsage wegen Flug-Chaos auf Insel?

Das ungemütliche Wetter auf den Färöern hat den polnischen Fußball-Meister Lech Posen vor erhebliche Reiseprobleme gestellt. Starker Nebel auf den Schafsinseln im Nordatlantik hatte am Mittwoch zunächst den Abflug zum Europa-League-Qualifikationsspiel verhindert. Am Donnerstag hob das Team dann zwar wenige Stunden vor dem geplanten Anstoß ab, konnte aber nicht in Vagar landen und wurde nach Bergen aufs norwegische Festland umgeleitet.
Spielabsage wegen Flug-Chaos?
Am Mittwoch ist zunächst kein Flug möglich, am Donnerstag wird das Team aus Polen dann nach Bergen umgeleitet.
Nebel auf den Färöer
© AFP/SID/JONATHAN NACKSTRAND
„Wir werden hier auf Entscheidungen bezüglich der Weiterreise warten. Wir bleiben in Kontakt mit der UEFA bezüglich der genauen Uhrzeit und des Termins für die Durchführung des Spiels“, teilte Lech am Mittag mit. Die Begegnung gegen Färöers Meister KI Klaksvik war eigentlich für 19.30 Uhr MESZ geplant. Das Hinspiel hatte Lech mit 1:0 gewonnen.