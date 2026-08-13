Europa League: Spielabsage wegen Flug-Chaos auf Insel?

SID 13.08.2026 • 14:45 Uhr Am Mittwoch ist zunächst kein Flug möglich, am Donnerstag wird das Team aus Polen dann nach Bergen umgeleitet.

Das ungemütliche Wetter auf den Färöern hat den polnischen Fußball-Meister Lech Posen vor erhebliche Reiseprobleme gestellt. Starker Nebel auf den Schafsinseln im Nordatlantik hatte am Mittwoch zunächst den Abflug zum Europa-League-Qualifikationsspiel verhindert. Am Donnerstag hob das Team dann zwar wenige Stunden vor dem geplanten Anstoß ab, konnte aber nicht in Vagar landen und wurde nach Bergen aufs norwegische Festland umgeleitet.