Conference League: Ein kleines Pyrenäen-Land schreibt Geschichte

Andorras Meister Inter d’Escaldes hat als erster Klub aus dem kleinen Pyrenäen-Land die Ligaphase eines europäischen Wettbewerbs erreicht.
Klub aus Andorra schreibt Geschichte
Ein Verein aus Andorra qualifiziert sich erstmals für die Ligaphase eines europäischen Wettbewerbs. Von den 55 UEFA-Ländern haben somit nur Montenegro und San Marino noch nie einen Teilnehmer in der Liga- oder Gruppenphase gestellt.
Jubel bei den Spielern von Inter d'Escaldes
© IMAGO/AgenciaLOF
Das Team von Trainer Felip Ortiz gewann das Playoff-Rückspiel der Conference League gegen Kosovos Meister KF Drita Gjilan dramatisch mit 4:2 im Elfmeterschießen. Nach 120 Minuten hatte es 0:0 gestanden, im Hinspiel hatten sich beide Teams 2:2 getrennt.
Pochettinos Sohn gehört zum Kader
Von den 55 UEFA-Ländern haben somit nur Montenegro und San Marino noch nie einen Teilnehmer in der Liga- oder Gruppenphase eines Europapokal-Wettbewerbs gestellt.
Bei Inter gehört unter anderem Maurizio Pochettino, Sohn von US-Nationaltrainer Mauricio Pochettino, zum Kader. Sohn Maurizio war sogar im Elfmeterschießen erfolgreich.
Der Klub war erst 2017 in Andorras erste Liga zurückgekehrt und wurde dort 2020, 2021, 2022, 2025 und 2026 Meister.