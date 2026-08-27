Conference League: Ein kleines Pyrenäen-Land schreibt Geschichte

SID 27.08.2026 • 21:57 Uhr Ein Verein aus Andorra qualifiziert sich erstmals für die Ligaphase eines europäischen Wettbewerbs. Von den 55 UEFA-Ländern haben somit nur Montenegro und San Marino noch nie einen Teilnehmer in der Liga- oder Gruppenphase gestellt.

Andorras Meister Inter d’Escaldes hat als erster Klub aus dem kleinen Pyrenäen-Land die Ligaphase eines europäischen Wettbewerbs erreicht.

Das Team von Trainer Felip Ortiz gewann das gegen Kosovos Meister KF Drita Gjilan dramatisch mit 4:2 im Elfmeterschießen. Nach 120 Minuten hatte es 0:0 gestanden, im Hinspiel hatten sich beide Teams 2:2 getrennt.

Pochettinos Sohn gehört zum Kader

Von den 55 UEFA-Ländern haben somit nur Montenegro und San Marino noch nie einen Teilnehmer in der Liga- oder Gruppenphase eines Europapokal-Wettbewerbs gestellt.

Bei Inter gehört unter anderem Maurizio Pochettino, Sohn von US-Nationaltrainer Mauricio Pochettino, zum Kader. Sohn Maurizio war sogar im Elfmeterschießen erfolgreich.