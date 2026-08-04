Matthäus attackiert Infantino: "Nicht mehr mein Fußball"

SID 04.08.2026 • 05:35 Uhr Lothar Matthäus kritisiert das Vorgehen von Gianni Infantino. Der FIFA-Präsident werde "wahrscheinlich jetzt seine Quittung bekommen".

Auch Lothar Matthäus hat nur Kopfschütteln für das jüngste Vorgehen von Gianni Infantino übrig – auch wenn er den FIFA-Präsidenten nicht vollends in den Senkel stellen will.

„Man darf nicht vergessen, dass Infantino auch einiges richtig gemacht hat in der Vergangenheit, auch wenn es bei ihm immer ums Geld geht, war nicht alles verkehrt in seiner Amtszeit“, schrieb Matthäus (65) in seiner Kolumne für Sky, fügte aber schnell an: „Aber jetzt hat er es übertrieben. Er ist schlecht beraten worden oder hat sich gar nicht beraten lassen.“

Matthäus: „Das ist nicht mehr mein Fußball“

Infantino hatte versucht, Anteile an der Fußball-WM und an anderen FIFA-Turnieren an Investoren zu verkaufen. Nach massiver Kritik gab er das weitgehend im Alleingang gestartete Vorhaben auf. „Er hat für seine Pläne einen der falschesten Zeitpunkte ever gewählt und zum anderen gibt es für mich kaum etwas Unsinnigeres als diese Idee“, so Matthäus.