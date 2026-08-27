Neue VAR-Vorgabe: Rosetti will mutige Schiris

SID 27.08.2026 • 16:02 Uhr Europas Schiedsrichterboss hat in Monaco noch einmal die neuen Regeln erläutert.

Europas Schiedsrichterboss Roberto Rosetti hat die geforderte Zurückhaltung beim Einsatz des Videobeweises verteidigt. „Top-Unparteiische fällen mutige Entscheidungen auf dem Platz, auch wenn sie unpopulär sind“, sagte der Referee-Direktor der Europäischen Fußball-Union (UEFA) am Donnerstag in Monaco zur neuen Vorgabe, wonach nur noch klare und offensichtliche Fehlentscheidungen zügig überprüft werden sollen: „Die Schiedsrichter, die auf den VAR warten, sollen etwas anderes machen. Wir wollen keine falschen VAR-Interventionen mehr. Ich will keine mikroskopischen Entscheidungen mehr.“