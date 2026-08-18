"Selbstzerstörungsknopf": Premier-League-Boss kritisiert Infantino

SID 18.08.2026 • 20:23 Uhr Richard Masters, Geschäftsführer der englischen Premier League, spricht von einer "selbstverschuldeten Wunde".

Nun hat sich auch Premier-League-Geschäftsführer Richard Masters der Kritik an FIFA-Präsident Gianni Infantino angeschlossen. Dieser habe mit der Idee, Anteile von Turnieren zu verkaufen, „den Selbstzerstörungsknopf gedrückt“, sagte Masters im Interview mit der BBC und attestierte Infantino eine „selbstverschuldete Wunde“.

Masters unterstütze auch den Entzug der Unterstützung für Infantino durch den englischen Fußballverband (FA), der wie zahlreiche andere Verbände gemeinsam mit der UEFA einen Boykott der FIFA-Turniere angedroht hatte.

Erst in der vergangenen Woche hatte die Europäische Fußball-Union in einem öffentlichen Brief zusammen mit den Verbänden aus Nord- und Mittelamerika (CONCACAF) sowie Asien (AFC) die FIFA beschuldigt, ihr Vertrauen durch Täuschung missbraucht zu haben.

Masters will „Einheitskandidaten“ als Infantino-Nachfolger

Die FIFA „ist eine gemeinnützige Organisation. Sie sollten diesen Wettbewerb im Treuhandverhältnis für die Zukunft des Fußballs austragen“, sagte Masters nun und sprach sich zudem für einen „Einheitskandidaten“ als Nachfolger Infantinos aus, der „Reformen der FIFA auf seiner oder ihrer Agenda haben und vielleicht sogar eine Reform der Rolle des Präsidenten“ anstreben solle.