Süle-Debüt schlägt auch in Spanien Wellen

Maximilian Huber 18.08.2026 • 20:17 Uhr Niklas Süle debütiert für den SV Tiefenbach in der Kreisliga und trifft direkt. Der Auftritt des Ex-Nationalspielers sorgt auch in Spanien für Aufsehen.

Das Kreisliga-Debüt von Niklas Süle hat auch in der spanischen Presse für Aufsehen gesorgt. „Eindrucksvolles Comeback des Schwergewichtsstars“, titelte die in Madrid ansässige Marca und berichtete über das, was sich am Sonntag im baden-württembergischen Tiefenbach abgespielt hatte.

Ex-Nationalspieler Süle hatte bei der 2:7-Niederlage gegen Kirchardt sein Debüt in der Kreisliga Sinsheim gegeben und dabei sogar ein Tor erzielt. Süle lief gegen Kirchardt in ungewohnter Position als Mittelstürmer auf.

Süle spricht offen über Gewichtsprobleme

Süle hatte vor rund drei Monaten seine Karriere als Fußballprofi beendet und sich für einen Wechsel in den Kraichgau entschieden. Im Zuge seiner letzten Wochen als Profi von Borussia Dortmund hatte der Ex-Nationalspieler auch offen über seine Gewichtsprobleme gesprochen.

„Jetzt kann ich es auch erzählen“, sagte der einstige Nationalspieler lachend über seine Zeit beim FC Bayern unter Jupp Heynckes (2017/18). „Wir hatten donnerstags Wiegen – und ich habe am Mittwoch nichts gegessen. Nichts, immer gefastet“, so der Profi. „Und ich bin abends bei mir daheim noch in die Sauna. Mit Regenjacke. Und habe am nächsten Tag zweieinhalb Kilo weniger gehabt.“

Auch diese Geschichte griff die spanische Marca auf und zitierte Süle aus einem Interview mit SPORT1 im August 2024, als dieser über seine Gewichtsprobleme sprach: „Ich habe es selbst nicht mehr hinbekommen, mich zu motivieren“.