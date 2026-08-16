Kreisliga-Debüt von Niklas Süle geht mächtig schief

Philipp Heinemann 16.08.2026 • 20:00 Uhr Niklas Süle tritt erstmals in der Kreisliga an - und kassiert mit seinem neuen Team eine Klatsche.

Niklas Süle hat bei seiner Premiere in der Kreisliga eine heftige Klatsche kassiert. Mit dem SV Tiefenbach kassierte der einstige Nationalspieler eine 2:7-Niederlage gegen den Landesliga-Absteiger SG Kirchardt.

Süle will zwar keine Interviews mehr geben, eine Frage beantwortete der 30-Jährige nach dem Spiel dann doch: Ob es ihm Spaß gemacht habe? „So viel, wie ein 7:2 Spaß macht“, erwiderte der frühere Star von Borussia Dortmund.

An der Gegentorflut traf ihn dabei übrigens keine Schuld: Anders als während seiner vor einigen Monaten zu Ende gegangenen Profikarriere lief Süle nicht in der Abwehr auf. Stattdessen war er im Sturm und im offensiven Mittelfeld zu finden.

Süle sorgt für großen Andrang in der Kreisliga

Per Kopf gelang ihm auch ein Treffer, die Niederlage konnte er aber nicht abwenden.

Rund 500 Menschen waren von seinem Auftritt angelockt worden. „Vielleicht lässt der Trubel auch langsam nach und wir können uns aufs Fußballspielen konzentrieren“, sagte Tiefenbach-Trainer Jason Walzel.

Süle absolvierte die vollen 90 Minuten. Sein neuer Coach kommentierte: „Niklas ist ja noch nicht so lange da. Er muss auch erst mal wieder reinfinden.“