Bundestrainer Jürgen Klopp will in Griechenland Revanche für die Niederlage vor einer Woche nehmen. Personell kann der DFB-Coach aus dem Vollen schöpfen.

Mit komplettem Kader hat Jürgen Klopp vor der Abreise zum Nations-League-Spiel in Griechenland die Vorbereitung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft fortgesetzt.

Der Bundestrainer begrüßte am Samstagvormittag alle verbliebenen 23 Spieler zur Einheit beim DFB-Ausrüster adidas in Herzogenaurach, die er mit einer Ansprache eröffnete.

Jürgen Klopps Auswahl absolvierte das Abschlusstraining in Herzogenaurach Jürgen Klopps Auswahl absolvierte das Abschlusstraining in Herzogenaurach © IMAGO/Schüler

Gnabry gestrichen – Keidel rückt nach

Klopp hatte seinen Ersatzkapitän Serge Gnabry am Freitag aus dem Aufgebot gestrichen, der Bayern-Star war als einziger Spieler in allen bisherigen drei Länderspielen unter dem neuen Bundestrainer eingesetzt worden. Seinen Kaderplatz nimmt Felix Keidel (SV Elversberg) ein, auf den Klopp beim ermutigenden 2:0 gegen Serbien in München noch verzichtet hatte.

Erfahrenster Spieler im Aufgebot ist nach Gnabrys Abreise Florian Wirtz (47 Länderspiele). Der Offensivmann vom FC Liverpool hatte nach Gnabrys Auswechslung gegen Serbien die Kapitänsbinde übernommen.

Am Nachmittag reist das Team nach Thessaloniki, wo Klopp und Aleksandar Pavlovic um 18.15 Uhr deutscher Zeit (19.15 Uhr Ortszeit) die Abschlusspressekonferenz abhalten werden. Am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) geht es gegen die Griechen, die auf ihren Star Christos Tzolis vom FC Arsenal verzichten müssen, um Revanche für das 0:1 in Augsburg vor einer Woche.

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