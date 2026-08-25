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Freiburg-Rückspiel im TV

Freiburg-Rückspiel im TV

Der SC Freiburg spielt um den Einzug in die Ligaphase der Confrence League. Das Spiel wird dabei auch im TV übertragen.
Maximilian Eggestein in der Qualifikation zur Conference League
Maximilian Eggestein in der Qualifikation zur Conference League
© IMAGO/STEINSIEK.CH
SID
Der SC Freiburg spielt um den Einzug in die Ligaphase der Confrence League. Das Spiel wird dabei auch im TV übertragen.

Das Playoff-Rückspiel von Fußball-Bundesligist SC Freiburg zur Qualifikation für die Ligaphase der Conference League ist live im Fernsehen zu sehen.

Der SWR überträgt die Partie zwischen dem Europa-League-Finalisten und den Schotten vom FC Motherwell am Donnerstag (ab 18.45 Uhr im LIVETICKER) auf seinem baden-württembergischen Kanal. Die Freiburger hatten das Hinspiel in der vergangenen Woche 3:1 gewonnen.

Den Video-Livestream gibt es zudem auf den Online-Plattformen der ARD zu sehen. Kommentatorin ist Christina Graf, die Moderation übernimmt Désirée Krause.

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