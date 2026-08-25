Freiburg-Rückspiel im TV

SID 25.08.2026 • 11:26 Uhr Der SC Freiburg spielt um den Einzug in die Ligaphase der Confrence League. Das Spiel wird dabei auch im TV übertragen.

Das Playoff-Rückspiel von Fußball-Bundesligist SC Freiburg zur Qualifikation für die Ligaphase der Conference League ist live im Fernsehen zu sehen.

Der SWR überträgt die Partie zwischen dem Europa-League-Finalisten und den Schotten vom FC Motherwell am Donnerstag (ab 18.45 Uhr im LIVETICKER) auf seinem baden-württembergischen Kanal. Die Freiburger hatten das Hinspiel in der vergangenen Woche 3:1 gewonnen.