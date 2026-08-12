Trotz Boykott-Drohung: Ausrichter Polen bereitet U20-WM vor

SID 12.08.2026 • 10:04 Uhr Das Nachwuchsturnier der Frauen ist der nächste anstehende Wettbewerb der FIFA. Die Zeit drängt.

Gastgeber Polen treibt ungeachtet des angedrohten Boykotts der UEFA die Planungen für die anstehende U20-Weltmeisterschaft der Frauen voran. Die Vorbereitung verlaufe „gemäß dem vereinbarten Zeitplan“ und befinde sich in der „Endphase“, teilte der Polnische Fußballverband (PZPN) auf SID-Anfrage mit.

Bislang gebe es „keine Informationen über einen möglichen Rückzug einer teilnehmenden Mannschaft aus dem Turnier. Wir gehen davon aus, dass die aktuelle Situation zügig geklärt wird, sodass junge Spielerinnen aus aller Welt in Polen antreten können“.

Das Nachwuchsturnier der Frauen (5. bis 27. September) ist das erste Event der FIFA, seit der Zoff rund um den mittlerweile gescheiterten Investorendeal von Gianni Infantino ausgebrochen ist. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hatte daraufhin angekündigt, sämtliche Wettbewerbe des Weltverbandes zu boykottieren. Für die U20-WM in Polen sind mit Spanien, England, Frankreich, Italien, Portugal sowie dem Gastgeber sechs europäische Teams qualifiziert, die DFB-Auswahl hatte das Ticket verpasst.

„Unsere Priorität bleibt es, die bestmöglichen Bedingungen für den Wettbewerb und für alle teilnehmenden Mannschaften zu gewährleisten“, teilte der PZPN mit, der auch bereits seinen Kader veröffentlichte: „Für viele dieser jungen Spielerinnen stellt dieses Turnier einen wichtigen Meilenstein in ihrer sportlichen Karriere dar, und wir konzentrieren uns weiterhin voll und ganz darauf, eine Veranstaltung zu organisieren, die ihrem Talent und ihrem Engagement gerecht wird.“