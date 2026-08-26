Julia Simic wird Trainerin bei deutschem Traditionsclub

SID 26.08.2026 • 13:59 Uhr Die 37-Jährige assistiert bei den Regionalliga-Männern künftig Andreas Wolf.

Einem breiten Publikum ist Julia Simic als TV-Expertin bei Sky an der Seite von Lothar Matthäus bekannt – jetzt wird die 37-Jährige auch Co-Trainerin bei den Regionalliga-Männern des 1. FC Nürnberg. Die frühere Nationalspielerin assistiert künftig Club-Legende Andreas Wolf. Der 44-Jährige ist für die U23 des Club verantwortlich.

„Ich bin stolz darauf, den nächsten Schritt in meiner Trainerinnenkarriere beim Club gehen zu dürfen. Ich fühle mich der Stadt, der Region und dem Verein seit jeher eng verbunden“, sagte Simic. Sie wolle „dabei helfen, unsere Talente bestmöglich zu entwickeln und sie auf den nächsten Schritt vorzubereiten“. Ihre Tätigkeit als Co-Trainerin der Schweizerischen Frauen-Nationalmannschaft wird sie beibehalten. Simic wird auch weiter als TV-Expertin arbeiten.