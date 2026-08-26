Julia Simic wird Trainerin bei deutschem Traditionsclub

Einem breiten Publikum ist Julia Simic als TV-Expertin bei Sky an der Seite von Lothar Matthäus bekannt – jetzt wird die 37-Jährige auch Co-Trainerin bei den Regionalliga-Männern des 1. FC Nürnberg. Die frühere Nationalspielerin assistiert künftig Club-Legende Andreas Wolf. Der 44-Jährige ist für die U23 des Club verantwortlich.
Julia Simic wird Co-Trainerin
„Ich bin stolz darauf, den nächsten Schritt in meiner Trainerinnenkarriere beim Club gehen zu dürfen. Ich fühle mich der Stadt, der Region und dem Verein seit jeher eng verbunden“, sagte Simic. Sie wolle „dabei helfen, unsere Talente bestmöglich zu entwickeln und sie auf den nächsten Schritt vorzubereiten“. Ihre Tätigkeit als Co-Trainerin der Schweizerischen Frauen-Nationalmannschaft wird sie beibehalten. Simic wird auch weiter als TV-Expertin arbeiten.
FCN-Nachwuchschef Dieter Frey erhofft sich von Simic, die früher unter anderem für den FC Bayern, Wolfsburg und die AC Mailand spielte, „dass sie ihre langjährige Erfahrung gewinnbringend in unsere Talententwicklung einbringen und wichtige Impulse setzen wird“. Die gebürtige Fränkin soll künftig auch „Verantwortlichkeiten im Bereich der Spielanalyse“ übernehmen. Als Trainerin arbeitete Simic bisher für den DFB, die Schweiz und Eintracht Frankfurt – allerdings nur mit Frauen.