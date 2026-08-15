"Viel Charakter und Herz": Blindenfußballer starten in EM

SID 15.08.2026 • 06:23 Uhr Der Deutsche Behindertensportverband hofft auf ein gutes Ergebnis bei der Europameisterschaft.

Die deutsche Blindenfußball-Nationalmannschaft geht trotz einer „Hammergruppe“ mit viel Optimismus in die EM unweit des Europäischen Parlaments in Straßburg. „Die Mannschaft hat so viel Charakter und Herz. Wir haben eine gute Breite im Kader“, sagte Cheftrainer Martin Mania: „Unser spielerischer Ansatz und unsere taktische Disziplin gehören zu unseren Stärken. Wir treten als geschlossenes Team auf.“ Bei der EM 2022 hatte die deutsche Mannschaft Rang vier belegt.

Diesmal wird bereits die Vorrunde mit Duellen gegen Griechenland (17. August), Mitfavorit England (18. August) sowie Paralympics-Sieger und Europameister Frankreich (19. August) extrem knifflig. Da nur die beiden Gruppenbesten das Halbfinale erreichen, bleibe „mindestens eine große Nation auf der Strecke“, erklärte Mania. Es sei eine „Hammergruppe“. Für die Europameisterschaft wurde unweit des Europäischen Parlaments extra eine Arena errichtet.

EM: Deutscher Auftakt gegen Griechenland

Anders als in der Vergangenheit wäre der Titelgewinn aber noch nicht gleichbedeutend mit dem Ticket für die Sommerspiele in Los Angeles 2028. Stattdessen gibt es für die besten fünf Teams des Turniers einen Startplatz bei den European Para Games 2027, wo dann Tickets für die Paralympics ausgespielt werden. Die besten drei Nationen der EM in Straßburg lösen zudem ihre Fahrkarte zur WM in Brasilien im kommenden Jahr.