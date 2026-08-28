"Wäre zu wenig gewesen": Freiburg erreicht erstes Saisonziel

SID 28.08.2026 • 11:42 Uhr Nach dem Sprung in die Ligaphase der Conference League und einem gelungenen Saisonstart wartet in der Bundesliga nun jedoch eine schwierige Aufgabe.

Der souveräne Einzug in die Liga-Phase der Conference League, dazu das lockere Weiterkommen im DFB-Pokal – Trainer Julian Schuster sprach am Donnerstagabend gar von einer „kleinen Anfangseuphorie“, wenn auch ausdrücklich „in Anführungszeichen.“

Doch mit dem 4:1 (1:1) im Rückspiel der Qualifikation für die Conference League gegen den FC Motherwell aus Schottland hatten seine Profis zuvor einmal mehr ihre beeindruckende Frühform nachgewiesen.

„Es ist gut, dass wir die ersten Ziele erreicht haben“, freute sich Schuster daher. „Wir sind zufrieden mit dem Start und mit den Ergebnissen“, sagte der 41-Jährige, wenngleich „natürlich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht alles perfekt“ sei. Die Bilanz jedoch liest sich makellos, nach dem 3:1 im Hinspiel in Schottland in der Vorwoche ließ der Europa-League-Finalist der Vorsaison im heimischen Stadion keine Zweifel mehr aufkommen. Und auch Fortuna Düsseldorf stellte beim 5:1-Sieg im DFB-Pokal am Wochenende keine größere Hürde dar.

Dass die Breisgauer bald wieder durch Europa touren, freut auch Stürmer Igor Matanovic: „Genauso haben wir uns das vorgenommen“, betonte er, „es wäre zu wenig gewesen nach der letzten Saison, nicht international zu spielen. Wir können sehr, sehr stolz auf die Leistung sein.“