DDR-Legende Vogel stirbt mit 83 Jahren

SID 02.09.2026 • 14:13 Uhr Eberhard Vogel absolvierte 440 Spiele in der Fußball-Oberliga der DDR. Er stirbt nach langer, schwerer Krankheit.

Eberhard Vogel, früherer DDR-Nationalspieler und langjähriger Star des FC Carl Zeiss Jena, ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Vogel erlag am Dienstag einer langen und schweren Krankheit, wie der Verein und seine Familie mitteilten.

Vogel gehörte zu den prägenden Spielern des DDR-Fußballs. Insgesamt absolvierte der Linksaußen 440 Spiele in der DDR-Oberliga für den FC Karl-Marx-Stadt und den FC Carl Zeiss Jena – Rekord. Dabei erzielte er 188 Tore. 1967 gewann er mit Karl-Marx-Stadt die DDR-Meisterschaft, 1970 wechselte er nach Jena.

Vogel traf in 74 Länderspielen 25 Mal

„Wir sind in Gedanken bei seiner Familie und Freunden und verneigen uns vor der Lebensleistung dieses einzigartigen Fußballers und Menschen, der unvergessen bleiben wird“, teilte Carl Zeiss Jena auf der Website mit.

Mit dem FCC holte Vogel drei FDGB-Pokalsiege (1972, 1974, 1980) und erreichte 1981 das Finale des Europapokals der Pokalsieger gegen Dynamo Tiflis (1:2). Zudem wurde er mit der DDR-Auswahl bei den Olympischen Spielen 1964 und 1972 jeweils Dritter und nahm an der WM 1974 teil. Für die DDR bestritt Vogel 74 Länderspiele und erzielte 25 Tore.