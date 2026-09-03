FIFA wirft UEFA "Schmutzkampagne" vor

SID 03.09.2026 • 20:57 Uhr Die FIFA weist das Vorgehen der UEFA vor US-Gerichten als "Schmutzkampagne" zurück. Ein Ende des Streits scheint nicht in Sicht.

Der Fußball-Weltverband FIFA hat die jüngsten Vorstöße der UEFA vor US-Gerichten als „Schmutzkampagne“ und „Ausforschung“ zurückgewiesen. Das geht aus Gerichtsunterlagen hervor, die die Nachrichtenagentur AFP einsehen konnte. In den Unterlagen wehrt sich die FIFA gegen die Offenlegung interner Dokumente und fordert, die Anträge der Europäischen Fußball-Union anfechten zu dürfen.

Die UEFA hatte in drei US-Bundesstaaten Anträge eingereicht, um Einsicht in Dokumente rund um den inzwischen aufgegebenen Plan der FIFA zu erhalten, Anteile an der WM an Investoren zu verkaufen. Die europäischen Verbände prüfen nach eigenen Angaben rechtliche Schritte gegen FIFA-Präsident Gianni Infantino wegen mutmaßlicher „krimineller Misswirtschaft“.

FIFA wehrt sich gegen UEFA-Anträge

Die FIFA kritisierte das Vorgehen scharf. „Während diese Anträge als juristische Schriftsätze mit Überschriften und Aktenzeichen daherkommen, sind sie kaum mehr als Pressemitteilungen zur weiteren Unterstützung der Schmutzkampagne der UEFA gegen die FIFA und ihre Führung“, heißt es in den Unterlagen.

Die FIFA argumentiert zudem, dass derzeit weder in der Schweiz noch anderswo ein Strafverfahren anhängig sei und die UEFA deshalb keinen Anspruch auf die verlangten Dokumente habe.