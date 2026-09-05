Kleinfeld-WM: Max Kruse führt Deutschland ins Finale

Was im Sommer auf dem Großfeld nicht funktioniert hat, nimmt im Kleinfeld mehr als nur Form an: Die deutsche Kleinfeld-Nationalmannschaft hat beim SOCCA World Cup in Essen den Weltmeister aus Polen geschlagen und das Finale erreicht!
Kruse führt Deutschland ins WM-Finale
Angeführt von Ex-Profi Max Kruse und gespickt mit Spielern aus der Icon League, Baller League und Co. behielten die Deutschen über 40 Minuten plus Nachspielzeit die Ruhe und ließen sich auch nicht von einem zweimaligen Rückstand verunsichern.
Was für ein Drama! Deutschland siegt in letzter Minute
Krzysztof Elsner hatte Polen in Führung gebracht (8.), dem langjährigen Bundesliga-Profi Kruse gelang das Tor zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich (20.). Norbert Jaszczak verwandelte einen umstrittenen Penalty und brachte Polen erneut in Front (33.).
Ein weiteres Tor der Polen wurde vom VAR aufgrund eines Foulspiels zurückgenommen. Und für Deutschland kam es noch besser: Das Foul geschah im Strafraum der Polen, wodurch Deutschland in Form von Amar Cekic die Möglichkeit auf das 2:2 hatte. Der blieb cool und brachte das Stadion auf dem Kennedyplatz in Essen mit seinem Treffer zum Kochen (40.).
Für totale Ekstase sorgte wenige Augenblicke später Konstantin Fries. Der Kapitän vollendete in der Nachspielzeit einen schön ausgespielten Angriff über die rechte Angriffsseite zum vielumjubelten 3:2-Endstand (42.).
Kruse: „Hatte selten so eine Harmonie“
Kruse zeigte sich begeistert: „Ich hatte selten so eine Harmonie in einer Mannschaft.“ Im Endspiel wartet nun die brasilianische Mannschaft, die sich gegen Kroatien durchsetzte.
Das Finale gibt es am Sonntagabend ab 19.55 Uhr LIVE auf SPORT1 zu sehen! Für Kurzentschlossene gibt es auch noch Tickets zu erwerben.
Auch die Frauen-Nationalmannschaft steht im Finale. Die Damen treffen ab 17.30 Uhr auf Polen.