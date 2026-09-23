DFB-Ära geht noch früher zu Ende als angenommen

Sieht so das letzte DFB-Trikot von Adidas aus?

Das schwarze Jersey, das beim Klopp-Debüt zum Einsatz kommt, beendet eine Ära beim DFB.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird schon am Donnerstag beim Debüt des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp erstmals im letzten Trikot des langjährigen Ausrüsters adidas spielen. Zunächst war geplant gewesen, das Jersey erst am 3. November vorzustellen. Nun feiert das schwarze Shirt vorzeitig in Amsterdam im Spiel gegen die Niederlande (20.45 Uhr/RTL) Premiere.

„Seit Anfang der Woche diskutieren Fußballgrößen und Fans, welches das beste DFB-Trikot aller Zeiten ist. Wir freuen uns, dass ab sofort ein weiteres Jersey Teil der Debatte wird“, hieß es in einem adidas-Statement.

DFB wechselt von adidas zu Nike

Zum Design teilte die Firma mit: „Das schwarze Trikot mit dem adidas Trefoil Logo zeichnet sich durch vertikale goldene Linien aus, die aus kleinen Rauten zusammengesetzt sind. Diese greifen die Designsprache der aktuellen Heim- und Auswärtstrikots auf und stehen symbolisch für die mehr als 24.000 Fußballvereine in Deutschland, welche das Fundament des deutschen Fußballs bilden.“

Nach 77 Jahren Partnerschaft wird der Deutsche Fußball-Bund (DFB) 2027 zum adidas-Rivalen Nike wechseln, das US-Unternehmen bezahlt dafür angeblich 100 Millionen Euro pro Jahr.

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