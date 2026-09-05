Programm, Tickets: Alle Infos zum "Wochenende des Amateurfußballs"

SPORT1 05.09.2026 • 09:00 Uhr Auf dem DFB-Campus von Frankfurt kommt es zum zweiten Mal in Folge zu einer besonderen Veranstaltung. Alle Infos zum "Wochenende des Amateurfußballs".

Am 5. und 6. September 2026 gehört der DFB-Campus in Frankfurt am Main zum zweiten Mal ganz dem Amateurfußball: Gemeinsam mit Medienpartner Hit Radio FFH lädt der Deutsche Fußball-Bund die gesamte deutsche Fußballfamilie zum „Wochenende des Amateurfußballs“ ein.

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr sollen zwei Tage lang Vereine, Aktive, Trainerinnen und Trainer, Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, Ehrenamtliche, Kinder und Fans aus dem Amateurbereich im Mittelpunkt stehen.

Der Eintritt zum Wochenende des Amateurfußballs auf dem DFB-Campus ist frei, aus organisatorischen Gründen empfiehlt der DFB allerdings, vorab ein kostenloses Ticket zu buchen. Wichtig für die Anreise: Am DFB-Campus stehen für die Veranstaltung keine Parkplätze zur Verfügung, weshalb die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen wird – Autofahrer müssen auf öffentliche Parkplätze in der Umgebung ausweichen.

Aytekin greift wieder zur Pfeife

Geleitet wird die Veranstaltung von Ex-Nationalspieler Hanno Balitsch, aktuell Cheftrainer der U19-Nationalmannschaft, sowie von Nikola Ludwig, Co-Trainerin der U17-Nationalmannschaft der Frauen. Das Angebot richtet sich an Trainerinnen und Trainer aus Amateurvereinen, Lehrkräfte aller Schulzweige und interessierte Eltern.

Für einen besonderen Programmpunkt sorgen zwei prominente Rückkehrer: Nach ihren Karriereenden mit Ablauf der vergangenen Spielzeit übernehmen die frühere Bundesliga-Schiedsrichterin Riem Hussein und ihr Kollege Deniz Aytekin noch einmal die Leitung jeweils eines Amateurspiels.

Die fünfmalige Schiedsrichterin des Jahres und der viermalige Schiedsrichter des Jahres setzen damit nach DFB-Angaben ein sichtbares Zeichen der Wertschätzung für den Amateurfußball. Am Samstag treffen dabei in der Hessenliga beispielsweise Türk Gücü Friedberg und die U21 des SV Darmstadt 98 aufeinander – auf Plätzen, auf denen sonst die deutschen Nationalmannschaften trainieren.

So sieht das Programm aus

Neben regulären Ligaspielen erwartet die Besucherinnen und Besucher ein buntes Rahmenprogramm: Ein Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf dem Kinder- und Jugendfußball, weshalb an beiden Tagen ein Kinderfußball-Festival für die G- und F-Jugend stattfindet.

Darüber hinaus stehen unter anderem ein inklusives Fußballturnier, ein Walking-Football-Turnier, ein Blindenfußball-Showmatch, eine Beachsoccer-Show sowie ein Freestyle-Workshop auf dem Programm. DFB-Präsident Bernd Neuendorf betonte die Bedeutung der Veranstaltung: Der Amateurfußball sei das Fundament des Sports, und mit dem Wochenende wolle man verdeutlichen, wie viele Menschen dafür sorgten, dass der Ball in Deutschland Woche für Woche rolle.