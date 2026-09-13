Torwart für Klopp? Baumann weiß was

Ob der Routinier vom neuen Bundestrainer Jürgen Klopp nominiert wird, ist noch nicht offiziell bekannt. Der TSG-Torhüter kennt die Entscheidung aber offenbar schon.

Oliver Baumann weiß was – will es aber nicht sagen. „Ich hatte Kontakt zu ihm“, antwortete der Torwart des Bundesligisten TSG Hoffenheim nach dem 2:1 (1:0) gegen den VfB Stuttgart auf die Frage hinsichtlich der ersten Kader-Nominierung des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp: „Alles andere wird man sehen, das soll er dann machen.“

Baumann kann ohnehin nichts mehr machen. Wenn Klopp am Donnerstag die Öffentlichkeit über den Arbeitsplatz im deutschen Tor informiert, weilt der 36-Jährige auf einer beliebten Urlaubsinsel im Mittelmeer. Schließlich startet die TSG am Donnerstag bei OFI Kreta in die Europa League.

Oliver Baumann spricht über seine Chancen in der Nationalmannschaft Oliver Baumann spricht über seine Chancen in der Nationalmannschaft © IMAGO/STEINSIEK.CH

Klopp-Entscheidung noch nicht bekannt

Die Werbetrommel für den Routinier rührten derweil andere. „Er ist ein sehr, sehr guter Torhüter. Und er hat die Rolle bei der WM herausragend angenommen und sich in den Dienst der Mannschaft gestellt“, betonte Hoffenheims Geschäftsführer Andreas Schicker: „Aber wenn er nicht dabei ist, wird bei ihm keine Welt zusammenbrechen.“

Baumann war vor der zurückliegenden WM-Endrunde in Nordamerika degradiert worden. Der ehemalige Bundestrainer und Hoffenheimer Ex-Coach Julian Nagelsmann hatte Manuel Neuer überraschend zurückgeholt und dem Münchner den Vorzug vor Baumann gegeben.

Wie sich Klopp entscheidet, ist noch offen. Nur Baumann weiß offenbar schon was.

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