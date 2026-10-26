Am Abend wird der Ballon d'Or 2026 verliehen. Vor der Zeremonie in London werden bereits die Plätze 11 bis 30 bekannt gegeben. Darunter sind einige prominente Namen wie Reals Vinícius Júnior.

Vinícius Júnior hat bei der Verleihung des Ballon d’Or 2026 (LIVETICKER) die Top Zehn klar verpasst. Der Offensivstar von Real Madrid belegt lediglich den 17. Rang. Das gaben die Organisatoren bereits vor Beginn der Gala in London über ihre offiziellen Kanäle bekannt.

In den vorherigen Jahren hatte Vinícius noch oftmals zu den größten Anwärtern auf die prestigeträchtige Auszeichnung gezählt. 2024 musste er sich dem Preisträger Rodri knapp geschlagen geben, 2025 holte der Angreifer den 16. Platz.

Vinícius Júnior landete beim Ballon d’Or auf Platz 17 Vinícius Júnior landete beim Ballon d’Or auf Platz 17 © IMAGO/Ball Raw Images

Upamecano und Díaz kennen ihre Plätze

Noch vor der Zeremonie, bei der ab 21 Uhr die Top-Platzierungen enthüllt werden, sind die Plätze von Rang elf bis 30 bekannt geworden.

Auch zwei Profis des FC Bayern kennen bereits ihre Platzierungen. Dayot Upamecano belegt Rang 26, Luis Díaz wurde auf Platz 24 gewählt. Ebenfalls nominiert sind noch Michael Olise und Harry Kane. Vor allem Kane zählt nach seiner starken Saison zu den heißesten Anwärtern auf die bedeutende Auszeichnung.

Unter den bereits veröffentlichten Platzierungen finden sich zudem zahlreiche weitere prominente Namen.

Ballon d’Or 2026: Die Plätze 11 bis 30