„Nicht unterschätzen“: Freiburg hofft auf guten Europa-Start

Die Breisgauer sind in der Bundesliga an der Spitze. Auch in Europa wollen sie ihre starke Form zeigen.

Arg viel wusste Igor Matanovic nicht über den Auftaktgegner des SC Freiburg in der Conference League. „Den Namen, mehr leider auch nicht“, sagte der Angreifer über den tschechischen Vertreter FK Jablonec mit einem Augenzwinkern. Doch man werde den Kontrahenten „genau analysieren. Wir dürfen nichts anderes machen als zuletzt und sie um Gottes Willen nicht unterschätzen. Das werden wir aber auch nicht machen. So wurden wir alle nicht erzogen.“

Das Heimspiel am Donnerstag (21.00 Uhr/Sky) soll nur der Anfang für eine große Europa-Reise werden, die bestenfalls erneut erst im Finale von Istanbul (2. Juni) endet. „Wir wissen, dass danach schwere Auswärtsspiele kommen. Wir wollen gut reinstarten“, betonte Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein: „Es ist nochmal wichtiger als in der Europa League, weil es eben nur sechs Spiele sind. Mit dem Heimspiel ist der Start schon wichtig.“

Gerade weil auf den Tabellenführer der Fußball-Bundesliga in den kommenden Wochen ein extremes Programm zukommt, bis zur Länderspielpause stehen noch acht Partien in 25 Tagen an. Auch deshalb lässt sich Julian Schuster für das Duell mit dem Sechsten der tschechischen Liga eine Rotation offen. „Unser Kader gibt es her, darauf zu reagieren“, sagte der Trainer: „Wir werden die Tage nutzen, um zu regenerieren, und dann werden wir für Donnerstag die Frische haben, um richtige Entscheidungen zu treffen.“