Bayern-Gegner lacht über Olise: „Was für ein Idiot“

Michael Olise lässt sich gegen Viking Stavanger zu einer dummen Aktion hinreißen und leitet mit seinem Platzverweis die Wende ein. Ein Gegenspieler amüsiert sich darüber.

Wer den Schaden hat… Für Michael Olise gab es nach seinem Platzverweis beim 3:3 gegen Viking Stavanger nicht nur deutliche Kritik aus den eigenen Reihen, der Star des FC Bayern wurde vom Gegner sogar verspottet.

„‚Was für ein Idiot‘, dachte ich, als er den Ball warf“, sagte Stavangers Mittelfeldspieler Kristoffer Askildsen laut TV2 nach der Partie über die Szene, die Bayern in Norwegen letztlich auf die Verliererstraße brachte.

Kristoffer Askildsen hat mit Viking Stavanger den FC Bayern geschockt Kristoffer Askildsen hat mit Viking Stavanger den FC Bayern geschockt © IMAGO/HMB-Media

Etwa eine Viertelstunde vor Schluss hatte Olise die Nerven verloren und seinem Gegenspieler Zlatko Tripic den Ball an den Kopf geworfen. Sekunden zuvor war der Franzose bereits verwarnt worden, also stellte Schiedsrichter Georgi Kabakov ihn vom Feld. Die Bayern mussten die Partie in Unterzahl beenden und kassierten noch den späten Ausgleich.

„Es ist großartig, dass sich ein solcher Spieler – der höchstwahrscheinlich irgendwann den Ballon d’Or gewinnen wird – ein wenig über einen Jungen aus Oftebro und Lyngdal ärgert“, sagte Tripic selbst mit einem Schmunzeln über Olises Platzverweis.

Eberl zollt Tripic Respekt: „Wie ein Drecksack gespielt“

Seine „Balkan-Mentalität“, ergänzte der in Kroatien geborene Norweger, der auch die Staatsbürgerschaft von Bosnien und Herzegowina besitzt, sei schlicht „der Wahnsinn“. Sein Teamkollege Erik Botheim meinte schlicht: „Es ist keine Überraschung, dass Zlatko in solche Scharmützel gerät.“

Das nötigte auch Gegner Bayern einen gewissen Respekt ab. „Entschuldigung, er hat gespielt wie ein Drecksack“, meinte Sportvorstand Max Eberl: „Der wollte das Spiel gewinnen, aber wir haben uns provozieren lassen und er hat das erreicht, was er wollte: nämlich das ein Spieler vom Platz fliegt.“

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)